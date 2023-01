La unitat va de baix a dalt

La decisió de les entitats de convocar una mobilització unitària de rebuig a la cimera hispano-francesa del dia 19 a Barcelona arriba just a temps d’evitar un desastre difícil de reparar en l’independentisme. Al marge del motiu de la protesta, de la repercussió que tingui i del volum de participants que mobilitzi, calia evitar la repetició de l’espectacle de la divisió que van proporcionar al desembre les associacions que en l’imaginari col·lectiu estan tan lligades a l’impuls del Procés i del referèndum, entre altres coses gens menors perquè dos dels presos polítics per l’1-O van ser els presidents del 2017 d’Òmnium Cultural i de l’ANC.

Que les dues grans entitats de l’independentisme es tiressin els plats públicament per com i quan s’havia de convocar la protesta contra la reforma del Codi Penal –amb l’agreujament del delicte de desordres públics, al qual eren contràries totes les associacions– va ser tocar fons. Un altre episodi més com aquell i probablement tot hauria saltat pels aires per molts anys.

Aquesta vegada, en canvi, el plantejament ha estat exactament el contrari: les tres entitats amb més pes –Òmnium Cultural, ANC i Consell per la República– s’han reunit i han actuat amb un missatge unitari sense deixar cap escletxa, fins al punt d’anunciar la convocatòria de la protesta amb el mateix comunicat i exactament a la mateixa hora. Una unitat escenificada –fins i tot coreografiada i, per tant, artificiosa– que no vol dir que s’hagin acabat les diferències, que en alguns aspectes són profundes, sinó que han entès que les han de superar.

La desunió in crescendo de l’independentisme va anar de dalt a baix, dels partits institucionalitzats cap a la societat civil. Ara, el que pot ser el primer indici de reconstrucció de la unitat –encara que sigui feble i que no es puguin descartar nous entrebancs– va de baix a dalt. Si les entitats han entès realment la importància del seu paper, continuaran fent els esforços que calgui per salvar les seves diferències, com havien fet fins ara.