Una comèdia russa per a espanyols

Del patetisme al ridícul hi va un tros, que és el que està recorrent l’independentisme -a gran velocitat- amb tot aquest espectacle de russos i catalans per a entreteniment d’espanyols. L’última és que ERC ha mantingut una col·laboració estreta amb l’eurodiputada russa Tatjana Ždanoka, una letona russòfona pròxima al règim de Vladimir Putin. Molt bé. I què? Ždanoka dona suport polític a l’autodeterminació de Catalunya i ha lluitat, de forma activa, per l’alliberament dels presos i el retorn dels exiliats. És perfectament normal que l’independentisme català busqui aliats sense passar per Madrid.

Que l’aparell propagandístic de Estat espanyol busqui la manera de perjudicar les aspiracions de Catalunya és previsible, i més encara en el camp internacional. Però que siguin els mateixos independentistes els que, assumint el relat que ve de Madrid, s’acusin entre ells forma part d’una espiral autodestructiva incomprensible des d’una intel·ligència mitjana. Només un exemple: un grup feixista ucraïnès, armat fins les dents, va exhibir una bandera de Falange sense que el conjunt del nacionalisme espanyol ni s’hagi immutat, ni se senti concernit. Només caldria imaginar el mateix amb algun símbol històric del catalanisme.

Espanya parla amb tothom i l’Emèrit està prenent el sol en una dictadura àrab. O sigui que assumir els arguments de Madrid és una bandera blanca que ni tan sols servirà per a una rendició honrosa, només per demostrar que no cal cap taula de diàleg.