A un any de jugar-se-la

En tornar del ­pont de Setmana Santa, la maquinària electoral dels partits rodarà més ràpid a un any de les eleccions municipals. Se celebraran gairebé cinc anys després de l’1-O i just en l’equador d’una legislatura catalana que s’aguanta amb pinces des del primer minut. En aquest equador, el Govern s’havia de veure obligat a retre comptes sobre l’estratègia de fiar el futur del país a la bondat del PSOE. Però ara ERC diu que la CUP no ha col·laborat i que, per tant, no hi ha tracte. Així, els independentistes votaran a les municipals sense saber ben bé si servirà de res seguir votant partits del sí.

En aquest context, de les eleccions municipals del 2023 en sortirà una lectura que transcendirà de llarg la seva delimitació geogràfica. Seran una radiografia molt més precisa que qualsevol enquesta sobre com es reparteixen entre la població els dos blocs nacionals del país: unionisme i independentisme, monarquia-règim del 78 i república. Això, però, seran les xifres fredes. L’endemà arribaran els pactes de despatxos, i aquí és on es jugarà el veritable partit.

Es posarà el focus inicial en l’aritmètica independentista: on sumen ERC, Junts i la CUP per governar, quantes alcaldies té cada partit i qui ostenta l’hegemonia territorial, quin percentatge de vot aglutina i si supera el 52% del 14F… I també es visualitzarà si el PSC recupera el seu poder municipal històric i encarrila, com apunta el CEO, la victòria a la Generalitat.

A les municipals del 2019, amb presos polítics, exiliats i repressió política i judicial en màxims, l’aritmètica de les urnes va saltar pels aires en molts municipis per ordres dels aparells dels partits -també a la Diputació de Barcelona-, i ERC i Junts van actuar com qualsevol altre partit forjat en l’autonomisme, alterant les aliances de l’1-O per conservar o ampliar poder institucional al marge de principis ideològics. En alguns casos es van robar alcaldies pactant amb forces unionistes, i en altres van suplicar acords amb el PSC o amb els Comuns que no van arribar, però que excloïen els seus suposats companys de viatge en un any especialment dur per al moviment independentista.

Amb aquests precedents, i veient com l’independentisme s’esquerda cada vegada més caient en els paranys que li para l’Estat i per la seva incapacitat d’actuar unitàriament, el 2023 es perfila més com una nova guerra interna per destruir el soci i aconseguir cadires en institucions-menjadora que no pas com una oportunitat d’anar guanyant alcaldies independentistes i refent la unitat. La més rellevant, Barcelona, està cada dia més lluny de ser governada per un gran acord independentista, no tant per l’aritmètica com per la batalla oberta entre ERC i Junts a la ciutat.

Queda un any de coll perquè l’independentisme institucional analitzi bé què hi ha en joc en unes municipals més enllà del clàssic repartiment de poder a les diputacions. Se la juguen com a partits, però també se la juga tota una generació de catalans si el 2023 no hi ha cap avenç rellevant, ja sigui a les urnes o en termes de resolució del conflicte.