Ufà i superb

El PSOE ha fet una aposta. Explícita. Al seu parer, l’independentisme català està acabat i, per demostrar-ho gràficament, ha decidit citar com a testimoni ni més ni menys que al president de la República Francesa. És una jugada forta que, necessàriament, parteix de l’anàlisi de la informació que arriba a la Moncloa per moltes vies, serveis secrets inclosos. Es tracta, a fi de comptes, d’internacionalitzar el triomf definitiu de Madrid i, conseqüentment, d’esvair els dubtes que generen les victòries electorals -reiterades- de l’independentisme a Catalunya i els fracassos -també reiterats- de l’aparell judicial espanyol a Europa. Pedro Sánchez comença, a partir d’aquesta exhibició d’una Catalunya joiosament provinciana, la seva campanya personal per un futur polític més enllà dels Pirineus.

Així que el dia 19 comprovarem -els catalans alhora que la delegació de Macron- si el PSOE ha pecat de supèrbia i es troba els carrers plens d’un independentisme popular mobilitzat i transversal o si, per contra, el silenci i la quietud acompanyen els clàssics escolars amb banderetes bi i tricolors. El que està clar és que, en cas de demostració de força al carrer, la premsa de París serà un festival.

Fa dues dècades, l’any 2001, la cimera bilateral es va convocar a Perpinyà. Durant una passejada per la ciutat, a José María Aznar li va semblar que hi havia massa símbols de catalanitat -banderes, noms, etc- i li va preguntar a Jacques Chirac, directament, si no li feia por que algun dia els nordcatalans es convertissin en un problema, com els del sud. Chirac, sorprès, es va limitar a assenyalar-li la quietud dels carrers.

Anys més tard, Pedro Sánchez juga a provocar l’independentisme per demostrar-ne la insignificança. De moment, ha aconseguit una unitat -precària i arrossegada, però visible- impossible d’imaginar només fa uns dies. L’independentisme només morirà amb la independència.