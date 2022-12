Tots se la juguen a Barcelona

El sí de Xavier Trias a liderar JxCAT a Barcelona alterarà els plans de la resta de candidats. Els obligarà a repensar com a mínim la seva estratègia de campanya, i potser també la seva oferta electoral. Els junters jugaran la carta de l’experiència d’haver governat ja la ciutat i de ser un relleu aparentment viable a Ada Colau i al bloc que li ha donat suport des del 2015. El 28M té totes les traces de ser un plebiscit entre Colau i les seves sumes sí o no. I si és no, un hipotètic model alternatiu que fins ara no ha existit, en el qual Junts necessitaria el concurs o d’ERC o del PSC.

Fins ara no hi ha hagut oposició a l’Ajuntament: ni per part de la dreta unionista, inviable aritmèticament i sense projecte, ni per part de l’independentisme, que ha navegat entre la tebiesa i la funció de crossa del bipartit Colau-Collboni. Ara, amb l’alcaldessa desgastada per dos mandats i per un soci que ha sabut fer de número u tot i ser el número dos, Trias pot estar a la pole position de la graella de sortida.

Però a l’espera de conèixer detalls sobre la Barcelona que imagina, Xavier Trias ha exhibit massa pressa -no pels mesos que ha trigat a fer l’anunci- per capturar els vots que li donin la victòria. Ha detallat que vol donar forma a un espai polític situat entre el centre dreta i el centre esquerra, sobiranista i socialdemòcrata, però al mateix temps, business friendly.

Pràcticament una candidatura catch all que té el risc evident de desdibuixar massa el projecte social i nacional de la ciutat que ofereix. Reclama el vot tant de gent d’ordre i conservadora com de progressistes sense excessos, però també d’empresaris i de la classe mitjana que accepta de bon grat pagar més impostos en nom de la justícia social. També de sobiranistes, però sense excessos independentistes com els que considera que cometen alguns membres del seu ara ja únic partit.

Al capdavall, aquest 28M tots els partits se la jugaran a Barcelona amb un tauler d’escacs que, d’entrada, ha patit una sacsejada considerable amb la fitxa Trias.