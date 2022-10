La T.I.A. real no fa gràcia

L’aixecament del secret de sumari de les diligències 104/2017 de l’Audiència Nacional està revelant tots els detalls d’una causa general contra l’independentisme que va més enllà fins i tot del que es podia imaginar. No va ser fins fa un any que El Món va aconseguir encaixar les peces d’un puzle que provava l’existència d’una causa secreta en mans de l’hiperactiu jutge anti Procés Manuel García Castellón. Tot i els seus esforços, se li havien escapat pistes que van permetre descobrir que, a part de la gran quantitat de sumaris coneguts amb tota mena d’independentistes implicats –des de polítics fins a membres d’entitats civils passant per empresaris–, n’hi havia un altre del qual no se’n sabia res.

No és que estigués sota secreta de sumari, com sol passar en aquests casos per evitar que els sospitosos no puguin saber si els estan punxant el telèfon, cosa que faria inservible la mesura. És que la causa sencera era secreta. Ningú sabia que existia tret del jutge i de la fiscalia i, per tant, cap part estava representada ni defensada. Ningú podia reclamar que s’aixequés el secret de sumari ni que es fes cap altra diligència. Aquesta situació ha durat més de quatre anys. I al final s’ha acabat perquè les sospites dels afectats –d’alguns afectats, perquè n’hi pot haver centenars– s’han convertit en pressió a través de la instància judicial superior de la mateixa Audiència Nacional, que ha obligat García Castellón a revelar una part del sumari. Un fet injustificable en un Estat que vol ser considerat una “democràcia plena”.

Un cop el sumari s’ha fet accessible, l’anàlisi a fons de la causa que estem fent a El Món revela extrems que farien riure si no fessin plorar. Atestats especulatius, imaginació desbordant dels investigadors –que creien més en la possibilitat d’implementar la independència que els independentistes– i competència entre cossos policials per veure qui és el primer de la classe, qui delata més indepes.

Les peripècies policials acumulades semblen tretes moltes vegades de Mortadel·lo i Filemó, però la T.I.A. real no fa gens de gràcia, sinó por. Fa servir mètodes bruts, il·legals si hi hagués algú capaç de declarar-los il·legals en un aparell judicial que ja ha demostrat que no té regles. Són pràctiques com ara la utilització de programes del tipus Pegasus per acabar controlant el contingut de centenars de telèfons, partint dels dispositius dels investigats –molts dels quals mai imputats judicialment– i fent cadena fins a arribar als d’amics, coneguts i saludats. A hores d’ara, una gran part de periodistes del país, per exemple, han de saber que surten o sortiran en aquest sumari.

Aquesta causa s’ha utilitzat com a gran contenidor ocult per acumular dades per alimentar altres sumaris oberts al mateix jutjat –l’Operació Judes, per exemple, que està a punt d’enviar 13 persones a judici– i al magistrat li era igual que estigués farcida de proves il·legals, perquè aquell expedient no s’encaminava a obrir judici. Era només la seva fossa sèptica d’on treure porqueria per llançar-la on li calgués. Ara, però, s’hauria de preparar per intentar evitar que algun company de toga tingui més vergonya que ell i no li esguerri el muntatge, perquè les causes esquitxades per les diligències 104/2017 poden estar contaminades.