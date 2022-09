Tenen el poder judicial, i ho saben

“Els separatistes tenen un projecte nazi per a Catalunya”. Més ben dit: “Separatists have a nazi project for Catalonia“, en anglès, per si hi havia la més mínima possibilitat de projecció internacional del missatge. Era el lema d’una pancarta vista en la manifestació d’aquest diumenge a Barcelona contra la immersió lingüística. Un altre dels assistents amenaçava a crits de defensar “amb sang” la seva espanyolitat. A la capçalera i a l’escenari on s’han pronunciat els discursos, el missatge oficial era: “Castellà, llengua vehicular també”, és a dir, juntament amb el català. Encara que els estudis d’ús social de la llengua adverteixen que el català necessita la immersió, l’eslògan era aparentment apte per entrar en una discussió civilitzada. Però contrastava clarament amb l’agressivitat sense miraments de molt dels assistents.

Aquestes expressions extremes d’alguns dels manifestants de la marxa d’Escuela de Todos podrien considerar-se fets aïllats, però reflecteixen el clima que creen els organitzadors i impulsors de les campanyes per reduir la presència del català en els pocs espais on sobreviu, com ara l’escola, ja que al carrer retrocedeix a marxes forçades.

Tanmateix, el pitjor no són els elements exaltats, a falta de tenir-ne un recompte per saber si són molts o pocs. El que és un autèntic mur és el que s’ha dit des de l’escenari, on els portaveus de les entitats implicades en la protesta –amb el PP, Cs i Vox com a convidats– han deixat clares quines són les seves cartes: el poder judicial. Compten amb els jutges, no necessiten el poder legislatiu ni l’executiu, ni a Catalunya ni a l’Estat. “Només ens queda el poder judicial”. Aquestes paraules, pronunciades pel veterà José Domingo –un dels diputats de la primera legislatura de Ciutadans–, són la confirmació que la judicatura espanyola té la seva pròpia agenda, amb plans per a la defensa de la unitat d’Espanya peti qui peti, al marge fins i tot del govern espanyol i d’altres estructures de l’Estat.