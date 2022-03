El teatre de Podem per als saharians

La decisió del govern espanyol d’expressar suport al Marroc en el pla per a una suposada autonomia que Rabat vol imposar al Sàhara ha provocat totes les reaccions que es podien preveure. De fet, no són res més que escarafalls. Deixant de banda l’escenificació del PP –necessitat desesperadament d’eines per fer oposició després d’unes setmanes negres per al partit que està passant de mans de Casado a mans de Feijóo–, la posició més interessant és la de Podem.

El partit que era de Pablo Iglesias i ara no se sap si és de Ione Belarra o si Yolanda Díaz l’arrossegarà al seu projecte personal, el partit que governa amb el PSOE, el partit que fa un parell de setmanes estava dividit davant la decisió d’enviar armament a Ucraïna, ara pot tornar a una posició natural i històrica: donar suport a la idea que al Sàhara s’hi ha de fer un referèndum. Això implica, bàsicament, declaracions públiques insistents. I res més. Perquè no poden fer res més o perquè no volen.

El pacte de govern amb Pedro Sánchez ja comença a tenir prou trajectòria com per qüestionar el suposat paper de Podem com a factor d’influència progressista sobre el PSOE, la part de l’executiu espanyol que mana de veritat. Respecte de Catalunya és molt clar: la seva posició favorable al dret a decidir dels catalans s’ha anat desdibuixant fins a fer-se transparent. Si abans no passava de ser retòrica, ara ha desaparegut. Però l’efecte Moncloa és transversal, no afecta només la qüestió catalana. Ha quedat molt clar, després de diverses crisis, que l’última cosa que els passa pel cap és sortir de l’executiu. No el faran caure i Pedro Sánchez ho sap. En aquestes condicions, els saharians tampoc poden esperar que el suport de Podem al seu referèndum tingui cap mena d’efecte, ja no a Rabat, ni tan sols a Madrid.