Soroll al Parlament

L’independentisme torna a trobar-se en una situació entortolligada amb el cas de Laura Borràs, que posa de nou en evidència les dificultats dels partits d’anar plegats perseguint un objectiu comú. El futur de la presidenta del Parlament està en l’aire pel suposat cas de corrupció quan Borràs estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Alguns grups parlamentaris ja han demanat de forma explícita la dimissió de la presidenta, una petició que alguns consideren una mica precipitada donat que encara no ha arribat cap notificació de judici oral a la Mesa del Parlament.

L’escenari en què ens trobem actualment era del tot previsible, certament. Per això hagués estat tot un detall que els partits independentistes haguessin definit el guió prèviament de manera que, un cop s’hagués tancat la instrucció del cas, tothom tingués clar quins serien els passos que vindrien a continuació. En canvi, el conjunt del país es veu ara obligat a viure un altre espectacle de guerra entre partits, que situa al centre de l’agenda pública els seus problemes, les seves discussions i la seva manca d’entesa.

Cal que els partits independentistes acordin aviat com pensen afrontar el capítol de Borràs al Parlament de manera que no suposi una interferència en el dia a dia de la cambra catalana. En cas contrari, si es deixen passar les setmanes i els dies amb una guerra de declaracions i contra declaracions no només es deterioraran encara més les relacions entre els partits sinó també la percepció que la ciutadania té de la política. La ciutadania es troba tan aclaparada per una realitat econòmica plena d’incerteses que no pot fer altra cosa que passar d’un soroll polític que poc li aporta.

Per tant, els partits independentistes, tots en el seu conjunt, haurien de tenir la missió no només d’entomar el cas Borràs de forma que s’eviti que acabi passant el que vol que passi una força aliena a la sobirania de Catalunya, sinó també la missió de fer-ho de manera que la ciutadania no ho acabi percebent l’enèsima bronca improductiva. A l’independentisme li falta mostrar acords. Només s’exposen divisions, de manera que està cada vegada més en qüestió, fins i tot, que hagin de governar junts. Realment, no es veu el per què.