“Solucions felices” per a Iceta

Si hi va haver un lloc on l’oasi català va ser especialment plàcid va ser Girona. Des del 1979, hi governava un PSC catalanista, l’economia fluïa, la ciutat brillava –l’alcalde Nadal la va fer resplendir–, la cultura agermanava i el català semblava una llengua amb futur, parlada per tothom. La presència de l’Estat es notava més aviat poc –la policia justa i aviat substituïda pels Mossos– i Europa molt a prop des de sempre. Els gironins –i encara més els figuerencs– miraven cap al nord i sabien idiomes. I a la Costa Brava coneixien el turisme des que es va inventar.

La majoria de gironins vivien amb una sensació abstracta i no verbalitzada de ser gairebé independents. No hi havia estelades als balcons i l’independentisme més o menys actiu es trobava en cercles molt reduïts, gairebé tant com a la resta del país. Per això el jove Carles Puigdemont de CDC no pintava res al seu partit. Perquè ja pensava el que pensa ara. No va ser fins que Joaquim Nadal va plegar com a alcalde que va aparèixer la seva oportunitat i va obtenir a les urnes el seu primer càrrec polític. La resta de Catalunya, però, continuava sense conèixer-lo. Fins que el pas al costat d’Artur Mas forçat per la CUP el va fer saltar, gairebé per accident, al Palau de la Generalitat.

La resta de la història és sobradament coneguda. Però al PSOE els falta un bon coneixement dels antecedents. Segurament per això no entenen el personatge i l’erren de mig a mig en els mètodes per enfrontar-s’hi.

De Puigdemont es pot considerar que està equivocat o que té raó. Es pot pensar que el partit que ell mateix va crear se li ha escapat de les mans o que no ha sabut canalitzar el seu hiperlideratge. Es pot discutir si és persistent o estèrilment tossut. Se li pot retreure que ell tampoc troba el camí cap a la independència, més enllà de la retòrica de la confrontació. I se li poden qüestionar vacil·lacions i errors del 2017. Però costa d’entendre que algú cregui que el faran tornar amb el cap baix i passant per una condemna al Suprem. Aquest diumenge, ell mateix ha tornat a advertir que això no passarà en un text que ha difós amb motiu dels cinc anys de l’exili. Ni tan sols acaba de ser notícia, perquè s’ha afartat de dir-ho.

Que Miquel Iceta, que passa per ser un dels polítics més intel·ligents del país, hagi encunyat el “solucions felices” per dissenyar per a Puigdemont un itinerari penal amb perdó governamental només pot voler dir una cosa: que és conscient que els seus alts comandaments no saben el que tenen entre mans i que ell pensa seguir sent ministre –o el que surti– explotant un relat que encaixa al carrer Ferraz. És una solució feliç. Per a ell.