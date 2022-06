Sense al·licients i sense por

Amb la unitat de l’independentisme trinxada des de l’endemà de l’1-O, una ERC més preocupada per retenir el poder autonòmic i un JxCAT que pretenia instaurar la pau interna i ha acabat ensenyant les vergonyes internes, a Espanya continua regnant la calma. L’espantall de l’extrema dreta va ser suficient fa tres anys perquè l’independentisme hagi fet bondat amb el PSOE i l’independentisme institucional s’hagi empassat un cop mortal contra la immersió lingüística, una infrainversió insultant en infraestructures i una repressió política permanent que ha aconseguit que el Parlament de Catalunya torni a les seves cotes més baixes d’autonomia.

La nova direcció de Junts no ha millorat la sintonia amb la d’ERC, i tampoc a la inversa. Les estratègies són encara molt allunyades, i malfiança i retrets són el pa de cada dia entre les dues forces hegemòniques de l’independentisme. La CUP, sense un full de ruta viable i cada vegada més allunyada dels dos socis de Govern, i el carrer sense cap incentiu per mobilitzar-se. En aquest escenari, l’independentisme no presenta indicis de sortir de la letargia en què es troba.

És cert que l’Estat no passa pel seu millor moment. El corrupte rei emèrit voltant en vaixell per Espanya, l’avanç de l’extrema dreta, uns indicadors ec­onòmics i socials que dibuixen un país de segona i, també, la progressiva degradació de la justícia espanyola amb diversos casos de persecució de la dissidència política, no són una bona carta de presentació internacional. Però mentre això no tingui cap conseqüència en la governabilitat d’Espanya, no servirà de res per avançar en la resolució del conflicte. L’Estat no té cap incentiu per negociar, i malauradament, Catalunya ja no espanta.