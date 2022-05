El cas Pegasus ha destapat el descontrol (?) del Centre Nacional d’Intel·ligència. De fet, ha posat sobre la taula la feblesa del control jurisdiccional dels serveis d’intel·ligència. Al capdavall, el Catalangate demostra que el magistrats del Tribunal Suprem que autoritzen les intervencions -i sense ministeri fiscal- és una patent de cors, una cadena de favors entre el cap del CNI i la més alta magistratura espanyola.

Però ben mirat, no té cap sentit. Els serveis d’intel·ligència no són ni agents de l’autoritat ni policia judicial. És molt difícil que es trobi un informe del CNI en un procediment judicial, com a molt, alguna ajuda tècnica a través del Centre Criptològic Nacional o algun procés d’estrangeria que informi amb tots els drets. A més, si es posen gaire flamencs només podrien operar fora de les fronteres o bé ciutadans que fessin negocis amb potències hostils o amb riscos d’atacar la seguretat nacional de l’Estat.

No té cap sentit que els jutges permetin escoltes dels espies. La feina dels jutges és que la informació obtinguda pels espies no serveixi per perseguir o empaitar dissidents polítics, independentistes o ciutadans no afectes a l’Estat. La feina dels jutges és que la policia judicial no faci tractes amb el CNI per donar garsa per perdiu i col·lar als atestats de sumaris judicials informacions obtingudes a través dels serveis secrets. El control previ va ser un invent després del fiasco de les escoltes del CESID del 1995. I com s’ha vist 30 anys després no ha servit de res. El repte dels jutges és que si aquesta informació surt, algú en pagui la factura.