Quotes patriarcals

Les quotes de gènere no són, ni de bon tros, la millor eina per garantir la presència de dones en tots els àmbits de poder i de representació de la societat. Però són una forma òptima per intentar arranjar el terreny de joc perquè qui parteix de la desigualtat més absoluta i de la falta d’oportunitats històriques pugui exhibir el seu joc sense barreres ni sostres de vidre. Però aquestes quotes són imperfectes quan s’apliquen sense convicció, per tapar l’expedient, per lluir etiquetes o per coerció legal.

Llistes cremallera en política, consells d’administració, associacions, cossos policials… Naturalment, sense la imposició d’un percentatge d’espais reservat a les dones seríem encara més invisibles i la societat patriarcal en què encara vivim ho seria molt més. Però aquestes quotes no canviaran el sistema si homes i dones no les veuen com una eina veritablement transformadora i igualadora d’oportunitats per comptes de ser una imposició molesta. Molesta per a homes ofesos i molesta per a moltes dones, que volem construir la societat pel que som, pensem i fem i no pel que tenim entre cames.

Certament, les quotes, imposades o voluntàries, augmenten la visibilitat de les dones -no necessàriament la seva influència- en diferents àmbits de poder, però alhora poden tenir com a efecte col·lateral que les dones dubtem de les nostres capacitats i mèrits i pensem que som on som pel nostre sexe biològic. És el que es coneix com la síndrome de la impostora.

Sense un compromís real per la igualtat, no només des del punt de vista legal sinó especialment, social, serveix de poc tenir dones en equips directius, dirigents polítiques o periodistes al capdavant si el poder real continua només en mans dels homes. Tan sols es perpetua un sistema aparentment políticament correcte, sense que importi o es valori que les dones aportem una visió enriquidora i més transversal en tots els àmbits. Massa sovint les dones encara som números i percentatges que no es tradueixen en una redistribució efectiva del poder.

Sigui com sigui, i sense disposar de cap altre instrument que es reveli més eficaç, les quotes han servit per millorar la representativitat femenina en política, en els llocs de lideratge social, en l’àmbit científic,. acadèmic, mediàtic… Un pas endavant, perquè la representativitat és vital per influir en la presa de decisions, i sobretot, per influir en la societat que deixarem a les generacions futures.