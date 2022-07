Què ha matat el ‘FAQS’

L’equip del FAQS va convertir dissabte en un gag la pregunta que s’ha fet freqüent des que es va saber que el programa se suprimiria de la graella de TV3: qui, o què, l’ha matat. El gag, òbviament, no respon a la pregunta. Simplement fa una aproximació irònica a la qüestió i deixa el dubte a l’aire, que era l’objectiu.

Després de cinc anys, el programa serà substituït, paradoxalment, per un espai encapçalat pel que va ser el seu primer presentador, Ricard Ustrell. De moment se saben poques coses del projecte d’Ustrell i és absolutament prematur fer-ne cap valoració. Però la decisió de fer aquest canvi, per buscar un producte molt més decantat cap a l’entreteniment, no respon a una simple necessitat de renovació, sempre necessària a la televisió. Sígfrid Gras, director provisional de TV3 i candidat a ser confirmat en el càrrec amb el concurs obert, va anunciar a la comissió de control del Parlament que es vol treure la política dels programes i circumscriure-la als informatius. Una determinació que encaixa amb la cancel·lació del FAQS.

Tot i que s’hi ha parlat de moltes més qüestions, la política catalana ha sigut un dels grans elements del programa en la mesura que l’actualitat ho ha portat, de la mateixa manera que s’han dedicat hores i hores a la pandèmia. Els índexs d’audiència sempre han sigut bons. Però la popularitat del producte ha anat acompanyada de moltes polèmiques, a les xarxes i fora de les xarxes. Queixes de polítics de més d’un partit i debats encesos entre els espectadors, moltes vegades instigats interessadament. I així ha sigut com el FAQS s’ha convertit en matèria de negociació al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), on els consellers proposats per cadascuna de les formacions que hi tenen representació –PSC, ERC i Junts– han actuat per motivacions diferents. Això l’ha matat. La qüestió és si és una bona decisió o no. I hi ha molts elements que indiquen que no.

Que en l’últim programa personatges tan diferents com Xavier Sardà, Pilar Rahola, Bonaventura Clotet i Bea Talegón expressessin, cadascun a la seva manera, que estan convençuts que els polítics han matat el FAQS deixa poc espai per als dubtes.

Si la política o qualsevol altre tema interessa o no interessa els espectadors és una avaluació que fan constantment els responsables de cada programa: prou que estan interessats a connectar amb els espectadors per mantenir l’audiència, auditada minut a minut. Els directius de totes les cadenes de televisió del món cancel·len programes que consideren esgotats o que no funcionen. Però eliminar un programa amb bones xifres i que tractava a fons l’actualitat en una franja tan important com la de dissabte a la nit, un espai que s’estava convertint en estructural –com ho és el Polònia, que afortunadament ara ja costarà molt de suprimir– ha sigut una decisió política. S’ha volgut eliminar-lo abans que fos massa tard. Una decisió que han pres dient que volen treure la política dels programes. No hi ha res més polític que buscar que es deixi de parlar de política. Polític i impossible. No passarà, per molt que hagin matat el FAQS.