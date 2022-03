Què amaguen els Mossos?

Aquesta setmana el cos de Mossos d’Esquadra va presentar el balanç de 2021 de les seves actuacions per delictes d’odi i discriminació. Un ball de dades sobre les diferents tipologies d’aquest tipus de delicte. Dades proporcionals i númeriques i, en algun punt detallades, enmig d’una retòrica de projectes, plans i protocols plens de subordinades. El dossier de premsa superava la quinzena de pàgines, polides i endreçades. Amb titolets en negreta i tot.

Però, tot i que es va preguntar i repreguntar, la inspectora portaveu Montserrat Escudé, va ballar claqué i tocar el violí, a l’estil dels portaveus parlamentaris, per evitar donar una dada. En concret, en els delictes d’odi per raó d’orientació política qui havien estat les víctimes i els agressors. Ens va explicar els elements que incorporaven els atestats, com buscaven testimonis i altres coses que, francament, em van inquietar. Sempre m’inquieta la gent que ens pensa que sóc més ximple del que sóc, i més, pel fet que van uniformats.

Així com en els altres delictes d’odi no hi va haver cap problema en respondre les dades que es van demanar o detallar-les, la torna va canviar quan es demanaven xifres i condicions dels delictes per raó política. En aquest país no es pot saber si les víctimes o els agressors són feixistes, comunistes, unionistes, comunistes, anarquistes o liberals. Cosa que, per exemple, la policia federal alemanya especifica en el seu informe anual que, per cert, publica a la xarxa.

Potser és que la policia de la Generalitat se sent més còmode responent a uns mitjans que no pas als altres; potser és que els importa un rave qui són les víctimes i els agressors, o potser és que tenen alguna cosa a amagar. Francament, les respostes a les tres situacions generen un nivell brutal de neguit.