Propaganda contra l’economia catalana

“La capacitat industrial i la capacitat exportadora de Catalunya no s’han afeblit“, reconeix el Reial Institut Elcano -el laboratori d’idees més important de l’Estat, presidit per Felip de Borbó- de resultes del que ells anomenen “referèndum il·legal” de 2017. No només això, també parteixen del fet què aquells trasllats massius de les seus d’empreses catalanes a d’altres llocs de l’Estat “han tingut un impacte marginal en els ingressos fiscals que recapta Catalunya“. O sigui que el think tank més important de Madrid afirma, clar i castellà, que el dany que es va fer a l’economia catalana va ser, bàsicament, “reputacional”. Propagandístic, dit d’una altra manera.

N’hi ha més. En aquells moments es va insistir, des d’aquesta mateixa propaganda espanyolista, que Barcelona havia perdut l’Agència Europea del Medicament a causa de l’independentisme. Fins i tot Felip de Borbó va intentar apuntar-se una gestió d’última hora en favor, suposadament, de Barcelona. Al final va guanyar Amsterdam gràcies, entre d’altres coses, a disposar de millors connexions aèries i d’un edifici públic disponible. Per contra, la propaganda de Madrid -fins i tot Salvador Illa en la passada campanya- també va atribuir aquest fracàs a l’independentisme. Ara sabem, gràcies als seus propis informes, que “Catalunya mai no va ser el candidat favorit perquè Espanya ja té cinc agències europees”. Més i més propaganda al descobert.

El Reial Institut Elcano també destaca que “Madrid va per davant de Catalunya” i ho justifica amb algunes xifres, com el PIB per càpita. En aquest cas, no n’explica les raons. Per què ho hauria de fer, si aquest fet forma part de la propaganda?