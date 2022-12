Dos polítics entrevistats aquest cap de setmana per aquest diari han fet servir la idea de la política útil, la que treballa per resoldre “els problemes de la gent”, la de “fer coses”. I l’han contraposat al debat sobre l’aspiració a la independència. Un d’aquests entrevistats ha sigut Salvador Illa. Aquest argument és un clàssic del PSC, però després d’uns anys en què havia perdut vigor ara torna a calar, o almenys això indiquen les enquestes.

En un altre punt del ventall polític, defenso un argument similar Daniel Rubio, secretari general d’Ara Catalunya, el partit municipalista que ha pactat amb el PDeCAT per presentar-se a les municipals amb la marca Ara Pacte Local. A diferència d’Illa i del PSC, el PDeCAT, soci de Rubio, es va presentar al 14-F amb la bandera de l’independentisme. I ell mateix assegura que va anar a votar el 9-N i l’1-O i que va fer vaga el 3-O. Però ara mateix considera innecessari preocupar-se per com ha de definir-se el seu partit respecte de la qüestió nacional si es vol presentar en les pròximes eleccions al Parlament: creu que ja no té gaire transcendència. D’una manera o altra, un polític no vinculat a l’unionisme s’acosta al punt de vista del líder del PSC i també al del PSOE, Pedro Sánchez, que afirma que el Procés s’ha acabat.

Tenint en compte que fa només un any i mig el 52% dels vots emesos en les eleccions van ser per a partits que es presentaven com a independentistes, és agosarat donar l’independentisme per mort. I, en l’etern debat sobre quins són els problemes reals de la gent, és de mal excloure’n la complicadíssima relació amb l’Estat espanyol, un vincle que Catalunya ha intentat millorar durant segles sense cap resultat. El conflicte, que no es va inventar fa deu anys, té conseqüències cada dia, des de primera hora del matí, quan tants catalans s’aixequen per anar a treballar i queden atrapats en un tren aturat en una xarxa deficient per una manca d’inversions històrica i discriminatòria, que a Madrid no es produeix. Un problema ben real.

No és cert que el debat nacional estigui lluny de la gent. En tot cas, els que estan lluny de la gent i dels seus problemes són els partits. Tots. A Catalunya i arreu. No és gaire diferent a França o al Regne Unit. I, en una fase depressiva com la que travessa l’independentisme català, són els partits que defensen la ruptura els que inevitablement tindran més dificultats per dissimular-ho i per resoldre aquest distanciament, ofegats -cadascun a la seva manera– per les contradiccions, el desconcert i la paràlisi. És feina seva buscar-hi solució. I tenir en compte que l’onada independentista es va estroncar fa cinc anys per l’envestida de l’Estat, mal calculada des de Catalunya.