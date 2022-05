Pegasus: un gir de guió que res canvia

La trama espanyola del cas Pegasus ha efectuat aquest dilluns un “gir en el guió” que ha deixat, contradictòriament, la història exactament allà on estava, i per alguns potser en una pitjor posició de la que voldrien. Al govern espanyol l’han enxampat fent ús d’un spyware cada cop més injuriat internacionalment i des de fa dues setmanes ha estat intentant posar pals a les rodes per a l’esclariment de la veritat, si es té en compte que la primera reacció a l’informe de la Universitat de Toronto va ser la negació i el menysteniment. El que és evident és que si la Moncloa té ganes de conèixer la veritat, no se li nota.

L’anunci del govern espanyol sobre l’espionatge a Pedro Sánchez i Margarita Robles ha inclòs una falca sobre les excel·lències d’un sistema democràtic tan cristal·lí que es pot permetre obviar investigacions independents perquè les seves versions puguin ser contrastades internacionalment. La separació de poders a Espanya està tant qüestionada des de l’1 d’octubre del 2017 que resulta molt difícil pensar que la realitat dels fets pugui ser totalment desvetllada. L’espionatge de nova generació permet anar molt més enllà gràcies a la tecnologia, però de la mateixa manera la vigilància i la denúncia dels abusos en un marc global fa més difícil de d’amagar-los i més si un estat pretén formar part del club de les democràcies occidentals.

La pel·lícula del Catalangate o el cas Pegasus només permet un desenllaç i és que qualsevol investigació que es faci sigui creïble als ulls del món. Si les energies es concentren en dissimular i intentar tapar un problema estructural i de base de l’estat espanyol serà impossible arribar fins al final de la història. La taca en l’expedient de l’estat espanyol ja és inesborrable i si en els darrers anys el conflicte català i altres assumptes ha fet que Espanya passi a ser considerada “democràcia defectuosa”, cal advertir que el cas Pegasus farà descendir encara més la seva puntuació. El perill és que de democràcia defectuosa passi a “règim híbrid”, la penúltima categoria abans d’assolir la pitjor marca, la de “règim autoritari”.