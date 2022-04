Pegasus, la gota que fa vessar el got

El novembre del 2021 el govern dels Estats Units va incloure NSO Group, la companyia que comercialitza Pegasus, a la llista negra d’entitats que mantenen una ciberactivitat maliciosa i que, en conseqüència, actuen contra els principis d’aquell país. Les raons del govern nord-americà per incloure l’empresa en aquesta llista eren, entre d’altres, que tant NSO com Candiru —una altra companyia el software de la qual també ha estat usat contra els independentistes catalans, tot i que en menor mesura que Pegasus— facilitaven eines pel control de periodistes, dissidents i polítics en règims autoritaris. En un comunicat contundent, el Departament de Comerç dels EUA mostrava el seu rebuig a NSO perquè les pràctiques facilitades suposaven una amenaça per les normes de l’ordre internacional, amb una expansió de la repressió més enllà de les fronteres pròpies de cada país.

El funcionament de Pegasus permet que les víctimes potencials dels atacs es puguin multiplicar vertiginosament, si es té en compte que la interconnexió de les víctimes amb desenes, centenars o milers de persones a través de dispositius mòbils pot abastar el món sencer. La invasió de la intimitat del mòbil d’una persona implica al mateix temps la violació potencial dels drets fonamentals de tot el seu entorn i aquell que s’hi hagi comunicat.

L’afer és d’una gravetat extrema i no hi ha cap altre reacció possible que no sigui la de demanar les explicacions pertinents, si és que n’hi ha. El govern espanyol haurà de demostrar que no ha estat client de NSO Group i si no ho ha estat haurà d’aclarir de quina forma s’ha pogut utilitzar Pegasus contra persones que resideixen a l’estat espanyol. Si el govern espanyol no n’és el responsable, ho és alguna altra entitat de l’Estat que actua sense control? Reconstruir els fets hauria de ser possible perquè hi ha una empresa, un producte, un client i, per tant, unes factures. O és que Espanya va utilitzar un intermediari/país “pantalla” que li fes la feina bruta?

Les organitzacions governamentals han d’actuar amb absoluta transparència i no posar pals a les rodes per tal d’esbrinar la veritat. Però cal anar més enllà que aclarir la veritat: s’ha de fer justícia perquè els drets ja han estat vulnerats i han de ser necessàriament reparats. És imprescindible que s’arribi al final en aquesta qüestió, perquè tal i com han denunciat les víctimes, el cas suposa un precedent que Europa no es pot permetre. Ha de ser reparat el mal que s’ha fet i depurar totes les responsabilitats. No hi ha cap altre alternativa possible si l’estat espanyol vol continuar formant part del club de les democràcies occidentals. El club de les democràcies que posen NSO Group en una llista negra i no de les que en contracten els serveis.