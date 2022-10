El que passa als Mossos

“Què passa als Mossos?” és una pregunta habitual aquests dies, com altres vegades. I la resposta és la mateixa des de fa 25 anys: són una policia sense estat i sense un govern prou fort que supleixi realment aquest estat inexistent. Així acaben en mans de l’únic estat que té poder sobre ells, l’espanyol, que els utilitza i els perjudica.

Aquest és l’escenari marc. Després entren en joc guerres personals, lluites pel poder intern i consellers més partidaris d’una família o una altra dins del cos. Però fixar-se en aquestes batalles és perdre de vista l’essència: cap d’aquestes famílies –n’hi ha a totes les grans organitzacions i els Mossos són gairebé 18.000 homes i dones– ha acabat mai de creure’s l’autoritat de la Generalitat. Deixant de banda l’etapa de Xavier Pomès, a mesura que assumien competències i territori i la gestió es complicava el paper de la Generalitat amb el seu cos policial ha sigut cada vegada més erràtica.

L’etapa de Joan Saura –en què la presidència del Govern, amb José Montilla, va deixar la trituradora d’Interior en mans del partit més dèbil– va marcar l’inici d’una actitud de menysteniment per part dels uniformats. Saura va cometre molts errors i la resta de partits es van apuntar a l’erosió fàcil del conseller, inclòs el paper del soci PSC amb els sindicats policials, alimentant les seves tesis corporativistes i antipolítiques. Així es va anar instal·lant la idea que les decisions sobre les polítiques de seguretat que es prenen des del Parlament o des de la Generalitat són “ingerències”.

Després va venir l’etapa del Procés, amb l’1-O, en què el Govern va optar per no donar instruccions al Mossos. Una no-decisió que només va servir per arrossegar tothom cap als tribunals –inclòs el major del cos– i per confirmar definitivament que la Generalitat és per a la seva policia poca cosa més que un ajuntament gran, sense cap mena de poder polític. De fet, quan va intentar tenir-lo va fracassar estrepitosament.

Ara, una vegada més, el conseller de torn vol fer valdre la idea democràticament convenient que la policia ha de tenir un control polític, que no vol dir partidista ni capriciós. I, com sempre, la seva tasca és torpedinada per oposició, exconsellers –en aquest cas, amb un paper destacat de Ramon Espadaler i Miquel Sàmper–, sindicats i corrents adversos dins del cos. Però si passa això és perquè no hi ha, ni mai hi ha hagut, sentit d’estat. Una mancança que fa inviable la gestió de la policia.