Parc per a ratolines

Com diu un dels gurus de la nova cultura radiofònica matinal, el Francotirarock, -el poden escoltar cada matí a “El Pirata y su banda” a Rock FM -vivim temps extraordinàriament distòpics. Per exemple, explica que els nens apaguen el mòbil abans d’entrar a l’escola i els pares marxen en patinet. Però malgrat les distopies i la lleugera sensació apocalíptica de les nostres societats, no podem perdre pistonada en la principal conquesta de les democràcies occidentals, el dret a la igualtat. Un concepte molt diferent al dret a l’homogeneïtat.

Una de les derivades de la igualtat és la inclusió. El debat generat arran de la seva aplicació en la llengua -un efecte col·lateral que sovint frega l’absurd- ja ens agradaria a molts que s’hagués generat amb la mateixa intensitat en aspectes de la vida més efectius, tangibles i absolutament més necessaris, com les persones que tenen una mobilitat més reduïda. L’accessibilitat al transport públic, poder caminar per les voreres sense tenir la sensació que fas el París Dakar, pujar a un escenari en una festivitat pública o simplement desplaçar-se a fer qualsevol tràmit en una de les administracions públiques o empreses que viuen fantàsticament del concert públic del BOE o del DOGC.

Un dels exemples més clars de la política basada en l’instagram i la ximpleria són els parcs públics. Les diferents administracions s’omplen la boca enraonant i defensant l’escola inclusiva. I, mira, poc a poc es va fent feina, però a força de rondinar i reclamar. Però que passa més enllà de l’escola? Un dels llocs on la socialització dels infants va més enllà de les barreres escolars o de les activitats extres pròpies de cada infant són els parcs públics. De fet, han estat un lloc que en certa mesura bona part de la societat ha decidit prescindir-ne, gràcies també en part a la desidia de molts municipis en el seu manteniment.

Els parcs, com a part integrant del carrer, configuren una àgora excepcional de coneixement, relació i coneixença. Fins i tot, d’inici d’activitats esportives i de debat interveïnal. És l’altra cara de la inclusió que suposa l’escola, tan important és una com l’altra. D’aquí que es fa imprescindible esperonar, i més en un any electoral municipal, la necessitat de construir i reformar parcs infantils inclusius. No costa pas tant. La tecnologia -que ens fa més lliures- permet que tothom pugui gaudir de gronxadors, tobogans, circuits o balancins. No és qüestió de pressupost, en cas contrari, mirin el DOGC de cada dia i comprovaran amb angoixa la de quartos que es malbaraten en projectes i reformes tan prescindibles com cars. Encara hiperventilo quan vaig veure una policia local que es gastava 80.000 euros l’any per fer anàlisi de les defecacions dels gossos que trobaven pel carrer.

Si tenen qualsevol dubte d’aquesta necessitat que ens faria millors municipis i, per tant, millors societats, mirin i llegeixin el twitter de qui ha inspirat aquest article, Noemí Font, i la seva “ratolina”. No es tracta de narrar cap història de superació personal, ni caure en la melangia, ni en el melindrisme tan donat a casa nostra, sinó de reclamar una aplicació efectiva i obligada del dret a la igualtat, a la que tots els poders i ciutadans hi estem sotmesos. Parcs per a ratolines és una demanda que engronxa les nostres societats cap a democràcies més justes, més sanes i més fraternals.