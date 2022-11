L’oportunitat Pegasus

Espanya espia els dissidents polítics. Ho conclou la Comissió d’investigació de la Comissió del Parlament Europeu, que ha dedicat mesos a investigar el cas Pegasus en diferents països de la UE, també a Espanya i a Catalunya. Assenyala que Madrid és l’autoritat responsable -amb el pagament d’uns 6 milions d’euros, per cert- de l’espionatge de líders independentistes en el marc del referèndum de l’1-O, el judici del Suprem, les manifestacions post-sentència i l’exili. Que el govern espanyol hagi utilitzat les clavegueres i el pressupost públic per fer guerra bruta a l’independentisme no és cap sorpresa, però que el màxim òrgan democràtic de la UE ho constati és una prova clara, una altra més, que la batalla democràtica de l’independentisme contra un Estat autoritari s’ha de produir necessàriament en el marc internacional.

Però quin impacte polític real tindrà aquest informe en la política espanyola? D’entrada, sembla que cap. Els partits del règim del 78 estan d’acord a sacrificar la democràcia pel bé superior de la unitat d’Espanya i tancaran files en aquest cas com han fet, per exemple, amb la monarquia corrupta. Tothom sap que la constatació que Espanya espia il·legalment no farà dimitir cap membre del govern de Pedro Sánchez, investit i mantingut amb els vots d’una part de l’independentisme que justament ha estat víctima d’aquest espionatge. De fet, ERC veu en l’informe una “corroboració” que cal tornar a seure a la taula de diàleg autonòmica, mentre que Junts i la CUP reiteren que la via de l’acord amb l’Estat és morta. Espanya unida, l’independentisme dividit.

L’informe de l’Europarlament hauria de donar robustesa a la via judicial internacional que manté oberta l’exili i que ha aportat les escasses victòries del moviment en cinc anys. Però, si com sembla l’independentisme no té a punt una estratègia unitària per aprofitar la força de la denúncia europea, assistirem a un nou episodi de la guerra interna d’aquest espai polític. De moment, només han coincidit a demanar retòricament dimissions a Madrid.

Si les relacions de l’independentisme i de la Generalitat amb el poder espanyol no canvien després d’aquest informe, i la pilota no torna a la teulada catalana, Madrid aconseguirà un nou èxit en la debilitació del moviment interior i podrà centrar totes les seves energies a intentar fer escac i mat a l’exili. Si això passa, no es podrà començar una nova partida fins d’aquí a molts anys.