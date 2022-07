Els boicots al cava català que s’han impulsat des d’Espanya en els moments més àlgids del Procés –en l’arrencada, el 2014, i arran del referèndum de l’1-O del 2107– podrien quedar en un joc de nens davant de l’operació que s’ha fet visible aquesta setmana i que feia mesos que es preparava: l’assalt al Consell Regulador del Cava per part d’un lobby espanyol amb l’objectiu de posar fi al que consideren el monopoli català de la DO. Una DO frankenstein d’abast estatal creada el 1972 –en ple franquisme– on els cellers amb veritable tradició del Penedès i zones properes van quedar dins del mateix sac que productors aragonesos, d’Almendralejo (Extremadura), o de Requena (a l’àrea castellana del País Valencià).

En les eleccions que s’han fet aquesta setmana, hi havia en joc tres vocalies. I una d’aquestes ha anat a parar a mans d’una coalició de Requena i Almendralejo moguda per l’anticatalanisme. Haurien volgut prendre directament el control de la DO i, de moment, no se n’han sortit, però ho han aconseguit indirectament. La cadira que han obtingut servirà per alimentar una manera de fer en el sector que els cavistes catalans que aposten per la qualitat intentaven contenir –cada dia amb menys èxit– davant dels que treballen només amb volum per vendre’l a preus rebentats.

El prestigi de l’etiqueta cava està perdut definitivament. L’arribada de Requena-Almendralejo al Consell Regulador obrirà la porta de sortida per als elaboradors més conscients que encara no havien marxat de la DO. A l’altra banda, els esperen els que ja són a Clàssic Penedès i a Corpinnat. I, com passa en el terreny polític, no hi ha un full de ruta clar. Davant l’Operació Cava iniciada per Espanya, els cellers catalans han de trobar la fórmula d’enfortir la seva pròpia xarxa, que al capdavall ha de partir d’una relació amb el mercat internacional que ja tenen. El consumidor hi pot ajudar. Però les institucions polítiques del país també han de tenir-hi el seu paper. Estem esperant.