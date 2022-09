La resolució de del Comitè de Drets Humans de l’ONU que reconeix la vulneració del Pacte de Drets Civils i Polítics en el cas d’Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull és, sobretot, una victòria jurídica. Els advocats ja treuen punta al llapis per portar-la a les instàncies internacionals. El document, a més, atorga al moviment sobiranista vitamines morals i polítiques.

En definitiva es pot concloure que la resolució entén que una protesta multitudinària a Sòria és un aldarull i, a Badalona, és sedició. És a dir, si bé a l’Estat espanyol no hi ha un problema general o estructural amb l’estat de dret –tot i que cada vegada és més problemàtic– sí que hi ha un problema quan es jutjat un dissident polític independentista.

Però, dissortadament, el document de l’ONU no suposarà cap canvi en cap dels dos bàndols. Per una banda, l’independentisme dona equivocadament per fet que la justícia internacional sempre ajudarà la causa. És la rèmora d’un dels pitjors lemes polítics dels darrers anys: “Europa no ho permetrà”. La decisió del president Aragonès de criticar el sectarisme de la manifestació de l’ANC per la Diada és la demostració que, a més de no haver-hi estratègia, no hi ha ni tàctica. Tenir una resolució clau com la del comitè de l’ONU i malmetre-la amb un titular de cua de palla indica el nivell decadent del lideratge independentista.

A l’altra banda, tampoc hi ha cap sorpresa. Espanya aplica el vell lema “Si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos“. L’Estat menysté la resolució, o com a mínim, en fa una apagada informativa. Al capdavall, l’estructura estatal sap que l’independentisme, un cop més, no utilitzarà bé un regal com la resolució del comitè de Nacions Unides.