Nou mesos per reaccionar

Nou mesos. És el termini que tenen l’independentisme institucional i el civil per recosir la ferida oberta que ha evidenciat descarnadament la Diada. Una Diada que, no obstant, ha servit per constatar molt gràficament un final d’etapa i d’unes estratègies polítiques, i l’inici necessari d’un nou full de ruta on el 52% ja no serà garantia de res. Madrid no negocia, però desgasta i reprimeix. Amb tot, hi ha un gran actiu: el carrer segueix mobilitzat al marge dels interessos partidistes.

En qualsevol cas, d’aquí a nou mesos mal comptats hi ha eleccions municipals, la primera revàlida d’aquesta majoria independentista i sobretot un examen de consciència dels dos partits majoritaris, que previsiblement hauran arribat a mitja legislatura sense cap avenç nacional. Però vendre alcaldies blanques en l’eix nacional no hauria de ser admissible en la Catalunya post 1-O, com tampoc falses il·lusions. Des dels pobles i ciutats no es pot renunciar al país, i encara menys des de Barcelona, que ha d’exercir de capital sense més demora.

Hi ha però, moltes incògnites que a hores d’ara estan en mans de la responsabilitat i l’ètica tant de partits com d’entitats de la societat civil per recosir i tornar a circular pel mateix camí. S’arribarà a les municipals amb el Govern actual, o Junts haurà trencat i ERC tindrà nous socis? Hi haurà una llista cívica impulsada per l’ANC i com es relacionarà amb els partits? Hi haurà vot de càstig per als partits independentistes per no haver complert les expectatives i promeses del 14F, o per contra, els votants seguiran fidels al vot independentista, amb les distribucions interiors que siguin?

Són nou mesos. Poquíssim en termes històrics. Moltíssims en termes polítics. La Diada, un sol dia, ho ha regirat tot.