No va de partides, va d’aritmètica

L’aprovació, o pròrroga, dels pressupostos de la Generalitat del 2023 tindrà molt poc a veure amb diferències ideològiques profundes entre ERC i Junts, també en el cas que PSC i els Comuns acabin fent de crossa o de paret mestra d’uns comptes que estaven en el cap del ja exconseller Jaume Giró. Catalunya gestiona engrunes, i engrunes que en bona mesura van al plat que tria Madrid prèviament. De manera que, ni hi ha un gran marge per fer polítiques socials que destrueixin el tauró capitalista, ni es pot alimentar gaire la bèstia que ofega la massa obrera. Són quatre duros mal comptats, molts menys que els que corresponen a Catalunya per la seva generació de riquesa i pel seu dret a destinar aquesta riquesa a la justícia social del seu territori.

A tot estirar, cada partit intentarà repartir les poques engrunes que deixa lliures l’Estat en una àrea o altra, però en cap cas, desgraciadament, no poden prometre cap inversió potent que millori a curt termini la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya. Ho sap ERC i ho sap Junts. I encara més el PSC i els Comuns, perquè els seus companys espanyols tenen la clau de la caixa de Madrid i no han fet cap aportació remarcable a aquesta justícia social que tant defensen.

A la pràctica, l’aprovació dels pressupostos és poc més que una tenalla autonòmica més que permet a la institució sobreviure -i endeutar-se- per gestionar el dia a dia, però no transformar una societat. I és per això que els partits, tots sense excepció, mercadegen amb el seu suport. No és una qüestió d’ideologia sinó d’aritmètica electoral, per, en un futur més o menys immediat, mantenir o recuperar una parcel·la de poder.

A les portes d’unes eleccions municipals -i també val per als pressupostos a Barcelona i a Madrid-, votar o no els pressupostos de la Generalitat tindrà una lectura a les urnes i sobretot, l’endemà, a l’hora de bastir acords en molts municipis del país on no hi hagi majories absolutes. El cas més evident, Barcelona.

Ras i curt, un sí de Junts als comptes d’ERC -i de Junts, no ens enganyem- s’interpretaria ràpidament com un pas enrere en el retorn del tripartit, i un no dels junters amb un sí dels Comuns i l’aval actiu o passiu del PSC seria interpretat com l’avantsala d’un govern no independentista.