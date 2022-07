… i no passa res

Darrerament, al Món hem publicat àudios en què polítics, policies, empresaris de premsa i, fins i tot, algun jutge destacat confessaven actuacions i expressaven opinions totalment antidemocràtiques. En el cas dels funcionaris, els àudios demostren que, al vèrtex de l’Estat, la prevaricació no és percebuda com un delicte, sinó com una eina utilíssima per mantenir les jerarquies i perpetuar les estructures de poder. I, pel que fa als mitjans de comunicació, la majoria dels de Madrid i algun dels de Barcelona incompleixen, de forma flagrant, la funció de control del poder que els és obligada en una democràcia.

Tot plegat descriu un procés de decadència moral de les elits de Madrid que coneixem ara, però que ve de lluny. El cinisme fundacional del règim del 78 ha fet creure a tota aquesta gent que estan per sobre de les lleis i que les decisions es prenen en els reservats dels restaurants de Madrid. Però, s’equivoquen? Doncs no, vista la reacció dels poders públics. De totes les revelacions -les d’aquí i les que s’han fet públiques a Madrid- no se n’ha desprès ni una sola reacció efectiva. Ni des de l’àmbit de les institucions públiques, ni tan sols de les empreses privades.

És això el que caracteritza l’Estat espanyol com un règim autoritari. Ara sabem com pensa i què està disposat a fer, per exemple, el jutge Fernando Andreu, de l’Audiència Nacional, capaç d’escoltar, amb total tranquil·litat, com la policia patriòtica va fabricar un dossier fals contra Xavier Trias. O com la ministra i secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, justificava la pressió policial contra els dirigents independentistes perquè, segons ella, els catalans són una colla de “cobardones“.

Una democràcia d’estil occidental pot tenir incidents i, si es vol, clavegueres. Però un cop destapades, s’han de depurar responsabilitats. Com a mínim, polítiques. Aquest és el fracàs de la democràcia a Espanya.