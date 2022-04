Un ‘no’ que surt gratis no és un ‘no’

Després de dies de debat i de moltes especulacions, aquest dijous al Congrés dels Diputats del Regne d’Espanya s’ha oficiat la cerimònia d’entronització del ‘no’ més barat de la història. El ‘no’ d’ERC al decret de Pedro Sánchez per fer front a la crisi derivada de la guerra d’Ucraïna no ha costat res al president espanyol. Només té valor simbòlic i difícilment es pot considerar un advertiment seriós, igual que passa amb la congelació d’una taula de diàleg que ja estava congelada per Madrid.

Un ‘sí’ enmig del tsunami del cas Pegasus contra l’independentisme, que encara va de pujada, hauria costat molt de justificar per al partit independentista de la presidència de la Generalitat, que diumenge advertia que hi hauria “conseqüències” si el govern espanyol no es movia d’on era. L’executiu de Pedro Sánchez –o almenys la part del PSOE, que és la que mana– no s’ha mogut. Ans al contrari, s’ha ratificat i ha multiplicat l’efecte del Catalangate amb la intervenció prepotent de la ministra de Defensa, amb el suport del cap del govern al qual pertany.

És cert que l’afer de l’espionatge confirma de manera crua les sospites que sempre han existit i confirma que no eren fantasies. Però ara que una part de la veritat està a la vista de tothom, queda clar que no es pot acceptar. Si aquesta és la manera de comportar-se dels estats, en general, els ciutadans han de dir prou quan en tenen les proves i l’ocasió. I ara mateix són els ciutadans catalans els que s’han de plantar, especialment els independentistes. I això inclou els partits que els representen.

Discursivament, ho han fet. Tots els partits independentistes –també Unidas Podemos–, han posat el crit al cel. I, simultàniament amb les entitats també afectades, emprendran accions legals. Però això no té, de moment, cap preu polític per al govern del PSOE que ha permès, alimentat i justificat l’espionatge. Cal actuar en el seu terreny, i el primer dels escenaris és el Congrés. On aquest dijous s’ha votat ‘no’ sense cap conseqüència. Si no es passa d’un ‘no’ innocu, si no es demostra al PSOE que se li poden fer perdre votacions, no hi haurà cap efecte. La posada en escena d’ERC, Junts i la CUP ha sigut insuficient. Ho hauran de continuar intentant.