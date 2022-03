‘No a la guerra’ o fer el joc a Putin

No té cap sentit que una manifestació en solidaritat amb Ucraïna acabi, paradoxalment, amb la comunitat ucraïnesa incòmoda marxant a una altra banda per fer una concentració alternativa. La convocatòria d’un acte contra la guerra a plaça Catalunya de Barcelona ha provocat un distanciament amb les persones que, en principi, havien de rebre els beneficis de la “solidaritat”. Aquesta manifestació de “No a la guerra” —un clam obvi— hauria de servir perquè algú es reciclés o almenys observés amb més atenció tot el que lamentablement està passant. Perquè és incomprensible, es miri per on es miri, que, quan ja hi ha milers de morts, quan els tancs avancen per territori ucraïnès i els míssils rebenten infraestructures crítiques, algú advoqui única i exclusivament per la “via diplomàtica” negant el dret dels ucraïnesos a defensar-se a casa seva, d’on no tenen perquè moure’s si és que no volen.

Sembla evident que Vladímir Putin no atén a vies diplomàtiques i que les motivacions d’aquest conflicte responen més a lògiques emocionals que no pas a una necessitat de la Federació Russa de defensar-se d’un atac de l’OTAN que pogués fer perillar milers de vides. Putin va mentir sobre les seves intencions abans de la intervenció militar i la seva credibilitat està sota mínims. Ja s’havien mantingut converses, de manera que es pot dir que la via diplomàtica va fallar.

La diplomàcia no va funcionar amb Putin i sembla que serà difícil fer que el dèspota amagat al Kremlin doni el seu braç a tòrcer. Quina és l’alternativa a assumir la defensa davant d’un atac com el que Putin ha organitzat contra Ucraïna? Han de marxar els ucraïnesos de casa seva? Han de rendir-se i deixar que el Kremlin decideixi el destí del país? Han de negar-se a agafar armes i rebre-les quan es troben cara a cara amb un dels exèrcits més potents del món?

El “No a la guerra” en aquests moments resulta un eslògan legítim, però al mateix temps desafortunat perquè promou la indefensió de la víctima davant d’una invasió violenta injustificada. Apostar per no ajudar la víctima en la seva lluita per defensar el país facilitant el que ara necessitat, que és respondre a les bombes, és fer-li el joc a Putin i a les seves intencions imperialistes, contràries al dret internacional i violadores del dret a l’autodeterminació d’Ucraïna, un país independent.