Menys insults i més política

Espanya no acceptarà mai un referèndum d’autodeterminació. De fet, l’Estat ho té impossible per convocar cap consulta sobre res, al marge de quina sigui la qüestió, perquè qualsevol urna referendària seria utilitzada, oportunament, per convertir-la en un referèndum sobre la independència, com a mínim a Catalunya i Euskadi. Així que la proposta d’ERC tindrà el recorregut que tots sabem.

Dit això, aquest referèndum, més o menys inspirat en el Québec, podria ser un punt de partida, mínim, per reprendre les relacions entre els diversos partits i entitats independentistes, i fins i tot una mica més enllà. Només que es pogués rebaixar el volum d’insults i, mentrestant, algú aconseguís asseure la major part de les organitzacions independentistes a la mateixa taula -discretament- ja seria un èxit. Ben poca cosa, sí, però aquesta distensió podria ajudar a invertir una davallada política profunda i nefasta.

L’independentisme català té una llarguíssima història d’escissionisme i batalles internes que acostumen a desembocar el l’odi al més semblant. O sigui que millor tocar fons avui que demà.