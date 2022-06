Llegiu-nos, no ens estalviarem res

De la banda espanyola, la principal víctima del procés català és el prestigi de les institucions de Madrid, especialment de la Guàrdia Civil, el CNP i els diversos nivells judicials. Tant és així que comença a acabar-se l’època de l’abús il·limitat per entrar, de ple, en el ridícul definitiu. Informes inventats, plens d’errors, frases derivades d’un fanatisme de nivell tavernari, incoherències, actuacions il·legals… Tones de material/escombraria que després ha servit per muntar sumaris que no hi ha manera de mantenir dempeus als jutjats. Això per no parlar de l’amenaça de ruïna que arriba des de l’espai judicial europeu.

Però és que la política encara surt pitjor en el retrat. Adjectius com el de “cobardones“, de l’aleshores ministra de Defensa, quedaran per a la posteritat tant per la càrrega despectiva com per la frivolitat amb què va descriure el que, pocs dies més tard, davant les urnes del Primer d’Octubre, va resultar l’acte de valentia col·lectiva més espectacular d’Europa Occidental.

Policies, fiscals, polítics i jutges queden perfectament descrits en les converses de l’excomissari Villarejo, un pocavergonya que, ves per on, ha acabat fent un servei a la democràcia desclassificant, pel seu compte, els secrets d’un sistema podrit… En definitiva, us recomano que seguiu atents a aquest diari. Tenim més material i no ens estalviarem res.