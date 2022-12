L’estupidesa anual

Un dels exercicis més estúpids del periodisme madrileny (i rodalia ideològica) és el de tractar de dotar d’alguna interpretació el discurs nadalenc de Felip de Borbó. Tots els mitjans fan veure que el monarca espanyol ha llançat algun missatge, com si aquest ritual tingués alguna mena de contingut relacionat amb l’actualitat o amb el que sigui. Un esforç titànic quan la realitat és que, com ja passava amb el seu pare, l’actual rei espanyol es limita a reiterar, any rere any, que les coses estan bé com estan perquè tot plegat ve de la Transició.

A banda d’això, el Borbó de torn nadalenc es limita -amb una plantilla reutilitzable- a expressar una solidaritat impostada si hi ha hagut alguna desgràcia o a demanar que s’acabin les guerres al món. Això i una reivindicació reiterada de què tota la ciutadania espanyola s’uneixi a l’entorn de les institucions que li permeten continuar amb el negoci familiar i la inviolabilitat d’una monarquia amb un parell de castanyoles i l’avi a la platja.

L’única diferència respecte a l’anterior és que la presència de Felip VIè a la pantalla és més repulsiva, en especial des del discurs del 3 d’octubre de 2017, l’únic, per cert, que ha estat claríssim i entenedor.