El legislador negatiu

La interlocutòria del magistrat Pablo Llarena és força inquietant. Si fos en Dupont, encara diria més, és molt inquietant. Poques vegades es posa negre sobre blanc un desafiament d’un poder cap a un altre poder de l’Estat amb tan desacomplexament i desvergonyiment. I més, en una qüestió troncal de la política espanyola: vèncer a qualsevol preu els irreductibles catalans. Sí, irreductibles, perquè tot i la seva tradicional incompetència, frustració i ximpleria sobreviuen fins i tot als mateixos catalans. Sovint recuperaria el famós lema que s’estampava fa anys en samarretes del circuit indy-off: “Fora catalans dels Països Catalans”.

La resolució de Llarena va més enllà de fer un joc malabars amb copyright de Juan Tamariz sobre la suposada malversació que hauria comès l’exili. Igual que va fer la sentència del Procés. Ara bé, Llarena no fa res més que aplicar la doctrina dels darrers anys del Tribunal Suprem sobre aquest delicte i desemmascara el frau de la reforma del delicte. No cal ser una llumenera per entendre que per tal de despenalitzar la malversació caldria despenalitzar la corrupció. Per això, la reforma és donar garsa per perdiu. Cap sorpresa. La reforma no toca res del delicte que no apliqués ja la doctrina. Llarena aplica el que sempre s’ha aplicat. Altra cosa són si els fets del Primer d’Octubre són malversació o no.

Per altra banda, el magistrat, amb una previsible connivència de Manuel Marchena, elabora una crítica irada i sorprenent sobre la reforma de la sedició, una crítica que desvirtua la lleialtat institucional entre poders que ha de garantir el normal funcionament de la democràcia. La carregada contra el poder legislatiu és de traca i mocador, alimentada per una ideologia que s’hauria de mantenir al marge de l’aplicació del dret penal. Un fenomen que sona a soroll de togues. Només cal tenir present un detall: Llarena no substitueix la sedició per un delicte de desordres públics agreujats. No ho decideix per cap motiu jurídic, sinó per avalar el relat de la dreta visigòtica consistent segons el qual s’ha despenalitzat la sedició. És a dir, que aquesta colla de socialistes, comunistes, independentistes i etarres deixen impunes els que van contra la unitat d’Espanya. Si Serret, Rovira o Ponsatí queden lliures serà culpa de Sánchez.

Però, a propòsit d’això, es desperten algunes preguntes. Per exemple, si ha retirat les euroordres perquè ha decaigut el delicte de sedició i perquè existeix una nova malversació, val el procés de suplicatori obert fins ara? No ha perdut l’objecte del plet perquè els delictes que el generaven han deixat d’existir com admet el mateix Llarena? Si els delictes són nous i com diu Llarena cal enviar noves euroordres, no s’ha de tramitar un nou suplicatori? O bé, si se sosté que no s’aixeca el suplicatori, pot enviar noves euroordres amb un nou delicte? Sia com sia, és que el poder judicial evidencia que el poder legislatiu només pot fer una performance perquè els tres poders tradicionals no es troben en situació d’igualtat. Si Montesquieu aixequés el cap.