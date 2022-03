La histriònica telenovel·la catalano-russa

És del tot sorprenent que la guerra d’Ucraïna, que no fa ni un mes que s’ha declarat, hagi acabat generant per carambola una crisi entre els dos socis de Govern a Catalunya gairebé superant per uns dies en interès mediàtic la pròpia guerra i fins i tot la vaga de docents. Les declaracions de Gabriel Rufián sobre els suposats contactes de l’entorn de Puigdemont amb el Kremlin han generat aquesta setmana una sonora tempesta política i un intercanvi d’insults desmesurat. Fins ara, no es desprèn cap comportament delictiu en l’intercanvi d’impressions que puguin mantenir una persona russa amb una persona catalana. No es pot assegurar que en les trobades conegudes els catalans hagin estan venuts per la porta del darrere, i sense el seu consentiment, al Kremlin. El mateix Josep Lluís Alay deia mig somrient, en l’entrevista que li van fer a Rac 1, que se l’estava sobrevalorant quan en Jordi Basté li va preguntar si havia tingut mai per objectiu aconseguir una cita amb Vladímir Putin. Cal dir que el Putin que percebem des de fa un mes no és el Putin del 2019 o 2020, moment en què fins i tot el rebia el Papa de Roma. Això no havia de significar que es considerés que el representant de Déu a la Terra combregués amb el criminal president rus.

En tot cas, de la polèmica se’n poden extreure coses bones. Per exemple, s’haurien de produir una sèrie de compareixences al Parlament de Catalunya per posar en comú aquesta història i aclarir bé els contactes en un moment en què evidentment tot allò que tingui a veure amb el Kremlin pot picar. La guerra d’Ucraïna ha servit també perquè els dos partits independentistes majoritaris fixessin sense cap mena de dubte quin és el seu marc geopolític, que no és altra que el de l’Europa occidental. D’altra banda, això tampoc és cap sorpresa. I pel que fa al posicionament sobre la invasió russa, ha quedat ben clar que els partits del Govern estan perfectament i disciplinadament alineats al costat de la UE i l’OTAN. Si bé en un principi l’aposta era pel discurs d’esgotar la via diplomàtica, l’ànsia destructora de Putin no ha deixat més marge que estar al costat dels que defensaven l’enviament d’armes a Ucraïna. Aquí Junts, per exemple, ha estat clar, i una mostra és la intervenció de Clara Ponsatí a l’eurocambra demanant que es multipliqués l’ajuda militar. I és que, definitivament, i per molt que ens pesi, un altre món no és possible. Tenim el que tenim.

La posició clarament europeista i bel·ligerant amb el Kremlin no deixa lloc a dubtes, de manera que aquells contactes del 2019, que ni de bon tros eren amb el govern rus —sinó que amb personatges russos, pel que s’ha conegut fins ara—, s’han convertit en l’excusa perfecte per construir un relat apropiat pel moment que vivim. Tant als EUA com a la UE hi ha molta sensibilitat respecte a les ingerències russes i la voluntat de captar elits occidentals que puguin contribuir a campanyes de desestabilització. Per això tota acció de transparència, com les compareixences al Parlament, i les declaracions contra l’agressió russa han de servir per desmuntar els falsos relats que es vulguin crear. I a partir d’aquí que continuïn els contactes entre catalans i russos. De fet, hauríem de jugar un paper important en el suport a la dissidència russa. No hi ha ingerència més necessària i ben justificada que la que impliqui desgastar els règims autoritaris.