La consulta coixa

El Govern ha presentant finalment la data i les preguntes de la doble consulta que es farà a les comarques de la Vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran, a més a més de les del Berguedà, Solsonès i Ripollès, per sotmetre a votació la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern 20230. La consulta es bifurca perquè es considera que qui ha de tenir la última paraula han de ser les persones que decideixin participar-hi i que resideixin a les comarques impactades més directament en un sentit territorial pels Jocs Olímpics d’Hivern. A les altres tres comarques se’ls preguntarà, en canvi, simplement si volen involucrar-se en els Jocs.

Malgrat les bones intencions de la consulta —que es fa perquè és una de les exigències de la CUP per arribar a un acord amb ERC per la investir president Pere Aragonès—, aquest capítol revela que, en qüestions de participació ciutadana, Catalunya va en bolquers. Tenint ja la candidatura pactada amb el govern espanyol i el COI, és a dir, seguint el seu curs, resulta contradictori que a posteriori —i uns quants milers o potser milions d’euros públics invertits i energies consumides— s’hagi de fer una consulta sobre un projecte que, a més, té escasses concrecions sobre l’impacte real en el territori. Si surt el ‘no’ —cosa que el Govern creu que és improbable— cau el projecte? Els diners invertits van a les escombraries?

La consulta s’organitza amb presses i el Govern ja ha reconegut que no hi haurà opció de votació telemàtica, ni per correu ni per anticipat. El 24 de juliol, a les portes del mes d’agost, aquells que vulguin decidir s’hauran de desplaçar físicament davant d’una mesa i inserir el seu vot en paper. Totes aquestes condicions fan presagiar que la consulta podria tenir molt poca participació, tenint en compte a més que tampoc s’ha fixat un mínim de participació per tal de considerar-la vàlida.

L’altra aspecte que grinyola és el tipus de campanya que es farà sobre la candidatura dels Jocs. El Govern assegura que, per la seva part, farà una campanya “neutra”, mentre que els partits polítics tindran la possibilitat de fer campanya a favor o en contra del projecte. S’entén a més que els partidaris del sí faran una campanya centrada en les “potencialitats” de la candidatura, és a dir, sobre promeses futures de millores en el territori, algunes d’elles —com les de mobilitat— que depenen del govern espanyol.

Per tot plegat, aquesta consulta sobre els Jocs, malgrat les bones intencions que hi pugui haver, fa l’efecte de ser una iniciativa que no ho acaba de tenir tot per poder garantir els ingredients indispensables per considerar que és una eina que compleix realment els principis sobre participació ciutadana. Més aviat, es podria dir que es tracta d’una eina que crearà il·lusió de participació i servirà per posar ‘checked’ a un dels acords amb la CUP. Un compliment d’acord, que els mateixos cupaires no troben satisfactori. Ara per ara, només una xifra de participació elevada i una presència equilibrada d’arguments consistents del sí i del no en el debat públic podran corregir aquesta impressió negativa. Tan de bo sigui així.