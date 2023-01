La Barcelona fantasma

Hi ha una Barcelona hiperregulada, ofegada entre la burocràcia, les prohibicions i les restriccions. Una Barcelona que regula la vida diària dels veïns i veïnes i que de vegades els la dificulta més que els la facilita. Una ciutat en què el petit comerç se sent desprotegit i on els més vulnerables busquen empara lluitant precisament contra aquesta burocratització, però també contra normatives que acaben emparant els que menys protecció necessiten. La regulació és necessària, i els prohibicions també, sobretot en una gran ciutat europea com ho és la capital de Catalunya. Però regulació per a tothom, no només per als ciutadans que compleixen curosament amb totes les seves obligacions.

Però també hi ha una Barcelona paral·lela que vulnera les normes quan hi són o que es mou còmodament en l’al·legalitat, i contra la qual no sembla que el consistori tingui urgència per lluitar. Garantir la seguretat o la neteja no és només tenir contenidors buidats quan toca o agents de la Guàrdia Urbana perseguint carteristes. És també garantir el dret a viure dignament a casa teva.

És el que reclamen veïns que, per exemple, tenen a tocar una cuina fantasma. El consistori s’ha compromès ara -després d’anys de molèsties- a traslladar-les fora de la trama urbana i amb restriccions. Però les dark kitchen i els supermercats fantasma, un problema que s’escampa a tot el món, no només provoquen molèsties importants de sorolls i olors, com ha explicat el TOT Barcelona en una finca del barri de la Font de la Guatlla, sinó que perpetuen un model econòmic basat en la precarietat dels empleats i consenten unes condicions sanitàries molt precàries, a més del risc d’incendi evident que hi ha en aquests locals sovint sense les condicions de ventilació mínimes. I això, regidors i regidores, no és pas nou. Ho haurien d’haver prohibit fa molt de temps. I ja no diguem fer inspeccions constants.

És aquesta Barcelona fantasma que desempara els veïns i acaba protegint els qui s’aprofiten de les escletxes legals que els regalen els governants la que ha de desaparèixer més enllà d’acords puntuals a les portes d’unes eleccions. El bipartit Colau-Collboni no ha sabut trobar l’equilibri entre la hiperregulació i la ciutat business friendly i el resultat és clarament desfavorable per al barceloní mitjà. El proper govern, sigui quin sigui el seu color, tindrà feinada per retornar l’equilibri a una Barcelona que ha de ser, sobretot, per als barcelonins.