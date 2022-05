Justícia de rècord Guinness

Una cinquantena llarga d’errors lingüístics en quinze pàgines d’un document oficial. És de rècord Guinness. Més, si aquest document avala destruir la immersió lingüística a l’escola amb l’argument que la dèria nacionalista per imposar el català provoca una reducció del nivell de castellà dels pobres escolars. I és de rècord també que quan el nombre de sentències escrites en català no arriba ni al 8%, una que se’n fa sigui una oda a la mort de la llengua catalana en una esfera de servei públic com és la justícia. Vaja, que com es diu en castellà, el TSJC “monta un circo y le crecen los enanos”.

El TSJC s’ha apressat a demanar disculpes pel ridícul lingüístic al·legant descoordinació i que un dels ponents “no és catalanoparlant”. I encara ho ha empitjorat més, perquè si en un organisme públic a Catalunya ningú no se n’adona que una sentència que pretén demostrar que els catalans no saben prou castellà per un excés de coneixement del català és plena de faltes precisament en català…

Una anècdota penosa que menysté una mica més el país, però que no ha de distreure de la realitat. I és que la justícia espanyola és l’escó 136 del Parlament i el cap de Govern, qui prohibeix i imposa amb criteris que depassen la simple aplicació del marc legal per entrar de ple en la ideologia.

I mentre queda clar que no és país per a la separació de poders, el Parlament i el Govern són incapaços de defensar-se, immersos en les seves guerres internes tot confiant que els ciutadans que els van votar seran infinitament comprensius. Però seria bo recordar que Espanya no té res a perdre ni a negociar. I encara menys a comprendre.