El llenguatge que entén Borrell

Amb increïble precisió, actuant com un mecanisme previsible i repetitiu, Josep Borrell ha tornat a dir-la grossa com a alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat. No feia ni dues hores que Elsa Artadi l’havia criticat per les seves declaracions i tuits frívols sobre la invasió russa d’Ucraïna quan ha semblat –seguríssim que no era la seva intenció– que volgués donar la raó a la vicepresidenta de Junts. En una roda de premsa de partit, ella havia apuntat que la UE potser s’hauria de replantejar el paper de Borrell quan passi l’emergència ucraïnesa, perquè “el càrrec li va gran”. I, en una compareixença institucional d’alt nivell, ell li ha servit en safata una entrega més de la seva fatxenderia contraposant Zelenski amb Puigdemont –sense esmentar-lo obertament– i lloant el president ucraïnès perquè ell “no és del tipus de líder que fuig amagat en un cotxe”.

La pixada fora de test contra un eurodiputat –del qual va ser rival perdedor a Catalunya en les eleccions europees– ha sigut tan grossa que la remor ha anat creixent. Hores després Puigdemont li ha respost –”a contracor”, ha dit– amb un fil a Twitter en què recalca que ell mai s’ha “amagat en un maleter” –sinó que se’n va anar a Brussel·les a “denunciar la repressió espanyola”– i que sembla que “algú que lamenta que no hi hagués un bany de sang a Barcelona” el 2017.

Fa anys que s’arrossega el debat sobre si a Josep Borrell se li escalfa la boca o bé totes les seves provocacions són premeditades i d’efecte calculat. En qualsevol dels dos casos, que els seus circumspectes col·legues europeus li tolerin i el vagin designant per a càrrecs d’altura és incomprensible si es conserva la fe en el que hauria de ser la Unió Europea. Però hi ha una cosa que l’alt representant deixa clara cada vegada que obre la boca: el llenguatge que entén és el de la violència. Igual que va concloure que s’havia de dialogar amb els talibans a l’Afganistan perquè havien guanyat la guerra, ara li convé explotar Zelenski com si fos un guerrer coratjós, gairebé un personatge de còmic, per oposar-lo amb Puigdemont. Tant és que uns fossin botxins i l’ucraïnès sigui una víctima –almenys en relació als deliris de Putin–, mentre li serveixin per al seu relat.