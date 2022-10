Honorable doctor House

Admeto que no sóc un addicte a Netflix com a concepte. No per una qüestió de personalitat sinó per la temença de la decepció. Sempre és millor no fer-se cap mena d’expectativa. Mai cap esperança, és la manera més pràctica d’evitar la decepció. D’aquí que el record de les dues primeres temporades de House M.D. facin de barrera a descobrir nous personatges de noves sèries. De fet, House no és cap invent de nou. Les seves semblances amb el grandíssim Sherlock Holmes són evidents: el nom, viu a l’apartament 22B, el seu amic es diu Wilson en record del mític Watson, és drogoaddicte -la codeïna, la cocaïna dels obrers-, analític, una aparença de misògin, obsessiu i intenta tocar la guitarra en comptes del violí i amb unes enormes dots d’observació i deducció.

El personatge, com tot personatge que ho vulgui ser, té frases emblemàtiques. “És lupus”, n’és una. Però en té una de millor: “Tothom menteix”. Tot un clàssic. Un lema vital imprescindible aplicable a totes les esferes de la vida pública, i privada. La política catalana i, per descomptat, l’espanyola s’han agafat a la frase com una llagasta. Ningú no diu la veritat. Potser no es diu perquè no cal, no és de menester per complir els objectius tàctics dels protagonistes voluntaris o involuntaris de la història contemporània.

Hi han hagut grans moments d’aplicació de la frase memorable. Fem repàs… “és com una grip”, “els Jocs Olímpics més sostenibles”, “ho tenim a tocar”, “Europa no ho permetrà”, “l’Espanya federal”, “Dret a decidir, sí; però a decidir-ho tot” o “No poden tenir aquesta foto” formen part de l’àlbum familiar del processisme, l’autonomisme o l’independentisme. Possiblement, la icona principal d’aquesta filosofia de vida ha estat un dels versos més repetits i més falsos que un bacon vegà. El terroríficament famós “Tot està per fer i tot és possible!”. Un vers que ha impregnat els discursos cada cop més ridículs, pobres i buits de les veus polítiques dels darrers anys.

No, ni tot està per fer ni tot és possible. I sí, tothom menteix. Mai no ha existit la majoria del 52%, la República no existeix, mai no existirà el Govern del 80%, Madrid no ha pensat mai en dialogar, no hi ha cap estratègia seriosa per part de cap dels partits independentistes -cap-, no hi ha cap voluntat d’esmena per part de l’Estat, no hi ha cap oferta rigorosa dels partits espanyolistes, a Espanya no hi ha republicans, ni la gestió virtuosa de l’administració aporten res de nou a la política, Laura Borràs no representa l’1-O com Ubasart no representa els favorables a un referèndum. Per tot plegat, cal recuperar la postdata del doctor House: “Tothom menteix per una raó perquè funciona, perquè permet que la societat funcioni, perquè separa l’home de la bèstia”. El Procés, doncs, no era Lupus.