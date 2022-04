L’odi contra TV3 uneix extrems

El Parlament podria viure aviat un nou episodi surrealista que faci les delícies de l’espanyollisme. Si Unitat per la Independència se’n surt, la seva ILP per tancar TV3 i Catalunya Ràdio arribarà a l’hemicicle, amb la paradoxa que grups polítics com VOX i Cs, que tenen entre els seus objectius la destrucció dels mitjans públics en català, poden acabar alineant-se amb els interessos d’aquesta plataforma. Una plataforma que, i tot i vestir-ho amb arguments de pluralitat, voldria que TV3 i Catalunya Ràdio haguessin estat aparells de propagada política i no l’estructura social i cultural que és en un país que ha fet de la llengua la seva gran eina de cohesió.

TV3 i Catalunya Ràdio són, desgraciadament, una joguina per a bona part de la classe política. Naturalment, no volen destruir la Corpo perquè tots pensen que en un moment o altre la podran controlar i sotmetre. D’aquí la vergonyosa lluita per repartir-se cadires i càrrecs cada vegada que hi ha eleccions i toca renovar els consells d’administració i les direccions dels mitjans.

TV3 i Catalunya Ràdio són els últims supervivents d’aquell autogovern incipient que va situar el català en el centre d’un país que va aconseguir apuntalar la llengua durant quatre dècades de dictadura. L’objectiu número u del nacionalisme espanyol, la immersió a l’escola, ja està tocada de mort. El setge als mitjans públics s’estreny, més encara després de dotze anys de lideratge consecutiu en què queda clar que són mitjans de nivell europeu.

Però ja és el súmmum del ridícul que una plataforma que es defineix com a independentista vulgui destruir una de les poques estructures d’estat que té Catalunya amb l’argument que no defensa prou els seus postulats dins del moviment. Així les coses, l’odi contra TV3 podria unir extrems que fins ara semblaven no tenir cap punt de trobada.