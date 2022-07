Fins sempre, FAQS

A vegades, la sort ve de cara. A l’estiu de 2017, tot cobrint l’escenari de Ripoll dels atemptats, vaig rebre una trucada per si en volia integrar per participar en un nou programa de TV3. Era un espai nou, de debat social i polític, picat i divertit, entretingut i amb contingut. El presentava Ricard Ustrell, amb qui col·laborava setmanalment en una secció al Suplement dels dissabtes a Catalunya Ràdio. L’oportunitat de fer tele era temptadora i, en certa manera, molt novedosa.

El programa va avançar amb el temps convulsos i neguitosos que ha viscut Catalunya els darrers anys. Un procés polític i una pandèmia. Un combo extraordinari. Laura Rosel va oferir una nova cara per definir la nova etapa del FAQS, amb un nou caràcter i estil i, finalment, Cris Puig va agafar el relleu en un programa clar de lideratge que ha mantingut amb fermesa, naturalitat i amb un somriure fins aquest dissabte. Ustrell, Rosell i Puig, tres primeres espases. Un honor. Un aprenentatge. Un tresor.

Rere el FAQS hi ha desenes de persones. No posaré cap nom perquè no vull deixar-me ningú. Al davant del FAQS, un públic exigent, afable, i sense embuts per felicitar i per criticar. És el públic que ha de rebre l’agraïment. Gràcies per aquests anys al públic que ha estat al davant de la pantalla, fidels al format i a entendre que una televisió nacional ha de fer debat polític, social i, sobretot, informació. Gràcies, moltes gràcies.