Ferreras, enxampat

La publicació dels àudios atribuïts a l’excomissari Villarejo en conversa amb el periodista de La Sexta Antonio García Farreras ha generat un debat sobre el nivell de participació del periodisme en campanyes de desprestigi d’adversaris polítics. En els àudios s’escolta com el periodista mostra dubtes sobre la veracitat d’unes informacions sobre l’exlíder de Podemos Pablo Iglesias que el vinculen amb un suposat compte en un paradís fiscal per cobrar uns diners del govern veneçolà. Amb aquesta informació, que va sortir publicada al diari digital OK Diario, que dirigeix Eduardo Inda, es pretenia desprestigiar el sorgiment d’una nova força política a l’estat espanyol que, en aquell moment, declarava tenir la intenció de capgirar el panorama polític espanyol.

Malgrat els dubtes expressats per Ferreras, el periodista decideix donar cabuda a la informació en el seu espai televisiu. En el periodisme ja fa temps que la polèmica s’ha convertit en un objectiu i, com el cas de Ferreras demostra, pot arribar un moment en què fins i tot s’aprofiti informació falsa i no verificada per generar controvèrsia, abonar-la i recrear-s’hi. Unes polèmiques sobre les quals després bona part de la classe política no mostrarà manies per aprofitar-se’n i aferrar-s’hi per treure’n tot el rèdit que sigui possible. Així és el món dominat pels hooligans. Un món que ha decidit que no hi ha temps per verificar informacions i que, si de cas, ja es dilucidarà en el futur la veracitat d’una notícia. I això ja va bé a periodistes i polítics que viuen gràcies a tot el que passa i es diu entre quan apareix una mentida i fins quan es descobreix el pastís.

L’episodi de Ferreras hauria de servir per obrir un debat sobre la relació entre el periodisme i la política i contribuir a la reflexió sobre la necessària separació entre el periodisme informatiu, l’opinió i el gènere de la polèmica. També és una oportunitat per discutir sobre la colonització dels mitjans de comunicació per part d’interessos polítics i partidistes, que sovint recorren a la manipulació i a l’engany per despistar periodistes. Però en el cas que ens ocupa periodista no és que hagi estat despistat o enganyat, sinó que se l’ha deixat colar directament. L’han enxampat, de ple, en una actitud que pot qualificar-se de moltes maneres menys de periodística.