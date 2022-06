Facin alguna cosa

A mida que passa el temps es demostra amb tots els detalls l’existència de l’Operació Catalunya. Un entramat policial i polític per perseguir els líders del moviment independentista. De fet, l’operació Catalunya és la primera fase de “l’A por ellos” i de la seva terrorífica evolució “Que nos dejen actuar!”. Aquestes darreres setmanes, a través d’aquest diari han pogut escoltar àudios i llegir agendes, on s’hi paren l’orella hi trobaran sinistres personatges conspirant per aturar el Procés.

Entre els que van participar d’aquesta orgía corrupta i perversa s’hi troba l’exlíder del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, actualment senadora, designada per l’Assemblea de Madrid. Des del 2008 fins al 2015 va ser senadora per designació del Parlament de Catalunya. No caldria recordar que la cambra catalana és on rau l’inici de totes les institucions de govern i de control polític catalanes.

D’aquí que potser el Parlament renovi el seu compromís amb la ciutadania, deixi de ser un plató, i faci alguna cosa per demanar explicacions a qui va ser la seva representant al Senat sobre què va fer contra catalans que manifestaven el seu independentisme. Seria una oportunitat perquè el Parlament recuperi el seu caràcter de gran institució. Permetria el Parlament que els senadors designats per la cambra conspiressin amb oficials de policia, al marge de la llei, contra els activistes socials de Catalunya? Permetria el Parlament que els seus senadors conspiressin contra la institució que representen?

Ras i curt. Un Parlament és un òrgan que té tres funcions: legislar, control de l’acció de Govern i orientar políticament el país i les seves institucions. Tres tasques democràticament imprescindibles. Si qui les ha de dur a terme fa coses esgarrifoses al marge de la llei, la institució ha de respondre, perquè quan les feia representava la institució.