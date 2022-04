Entre les novetats d’aquest Sant Jordi trobem un llibre interessantíssim. És “Tarradellas, una certa idea de Catalunya (Pòrtic, 2022)” de l’historiador Joan Esculies. Una peça tan indispensable com rigorosa no només per entendre la figura del president (i comte) Josep Tarradellas sinó per la dimensió polièdrica de la política i la capacitat de reinvenció que poden tenir els lideratges polítics.

Molts pensaran que el llibre és munició de primera mà per criticar-lo, d’altres per defensar-lo, com tot a la vida. Però no se li pot negar a Escolies la traça per publicar aquest llibre en la fase actual de la política catalana. Els lectors podran entendre moltíssimes coses de la història contemporània del catalanisme polític i de la seva evolució cap el sobiranisme així com la dinàmica que ha portat la l’existència de les actuals formacions i corrents polítics. Cadascú en treurà les seves conclusions, però es pot assegurar que el llibre esdevè un veritable manual pel puzzle català.

Però personalment, el llibre em referma la conclusió d’en Ramon Gual, català del nord de pares exiliats i un dels noms propis de la Universitat Catalana d’Estiu, sobre l’actual política a la Catalunya Sud. Gual sempre defensa la importància de l’exili com un instrument indispensable per a la continuïtat del catalanisme i les seves institucions modernes. En definitiva, sinó hagués estat per Tarradellas i la seva idiosincràcia ara difícilment hi hauria un Govern enraonant de vuits i nous i cartes que no lliguen com els Jocs Olímpics o bé buscant la manera de defensar la immersió. A Tarradellas se’l pot criticar però se li ha de reconèixer que la seva tossuderia va ser fonamental per la restitució, abans que la Constitució de la que tant es vanten, de la Generalitat de Catalunya. Era i és la força de l’exili.

Per tant, l’exili és un instrument clau en qualsevol lluita política. I més, quan una institució com el Parlament Europeu li fa d’altaveu i li dóna la capacitat de fer política amb més recursos i mitjans, a més de tenir bonus track com resolucions judicials favorables. D’aquí que qualsevol entitat que lideri l’exili ha d’estar per sobre de la política de supervivència casolana i un pèl rònega. Possiblement, no sigui gaire adient presidir l’exili i alhora presidir un partit. I més en un partit que el seu secretari general ha de plegar pel fiasco de les seves estratègies, tàctiques i maniobres. Tarradellas bé en pot ser un exemple.