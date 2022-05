Europa juga una altra lliga

L’estratègia d’internacionalització judicial i política del conflicte polític sobreviu al vell continent. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha retornat la immunitat de “manera cautelar”als eurodiputats Puigdemont, Comin i Ponsatí. Ha estat gairebé un any de batalla jurídica, des que l’Europarlament va empantanegar políticament la institució amb el suplicatori, on els eurodiputats espanyols van emmerdar tot el que van poder i més.

Tot i la necessària cautela, la resolució té valor polític i és un bon símptoma -diuen els advocats- de cara a un possible rebuig de les prejudicials del jutge Llarena. L’Europa judicial envia un missatge clar a Espanya: a Europa es juga una altra lliga, no es col·labora a cegues amb un estat que persegueix la dissidència. És l’enèsim toc d’alerta al sistema judicial espanyol i als poders madrilenys. Naturalment, no és una victòria definitiva, però deixa l’independentisme en una bona posició al tauler d’escacs.

Mentrestant, l’interior continua en via morta. El cas Pegasus ha estat una gravíssima cortina de fum, ideal per dilatar encara més la fictícia taula de diàleg autonòmic entre els governs català i espanyol. El temps corre i l’independentisme es debilita a gran velocitat -la gestió de l’atac al català a l’escola havia arribat a amenaçar les majories governamentals-,mentre que Espanya supera amb nota la vergonya del retorn d’un monarca corrupte amb aplaudiments i l’escàndol brutal de l’espionatge. A Catalunya el govern s’esquerda, i a Espanya el règim es reforça.