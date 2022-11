Escòcia, davant del mirall català

Finalment, la via escocesa porta a… unes eleccions plebiscitàries com les catalanes de 2015. El Tribunal Suprem de Londres ha acabat, amb una sentència rotunda, amb l’última escletxa que podia fer pensar que la independència ens la donarien des de fora a base de donar classes de democràcia i de justícia a Madrid. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, no ha tingut més remei que fer com Artur Mas i convocar als escocesos a les urnes sense que se sàpiga ben bé què farà l’endemà de guanyar-les.

Escòcia és el paral·lel més clar dels disponibles a Europa, certament, però fins i tot un referèndum amb independència final no hauria servit per gaire més que per enviar un ambaixador escocès a Madrid que -com a condició prèvia del reconeixement- hauria jurat i perjurat la seva fe en la unitat d’Espanya. Així que, almenys, Catalunya continua figurant en la mateixa prestatgeria que el país del whisky i l’independentisme unitari.

Els catalans no tenim aliats i no els tindrem fins l’endemà de la independència. Així que, sense autoenganys, caldrà calibrar si la desobediència -que és l’única via possible- és un mitjà assumible per al conjunt de l’independentisme. Fora d’això pot haver-hi molts objectius, més o menys assequibles, però la independència no està entre ells.