Encara hi són

El president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, s’ha fet fan d’un independentista d’esquerres. Es diu Pere Aragonès i és president de la Generalitat. Fa dies que el representant de l’establishment empresarial ha decidit fer política obertament i intervenir en la crisi permanent entre ERC i Junts i demanar a Borràs i Turull que donin suport a Pere Aragonès. No és que el líder de la patronal més conservadora i unionista de Catalunya hagi fet un gir radical, sinó que interpreta que el president que ha tornat a portar el partit de Lluís Companys al Palau de la Generalitat li convé, perquè li sembla que desmobilitza l’independentisme i que està disposat a pactar-ho gairebé tot amb el govern espanyol, que tampoc fa cap por a Sánchez Llibre.

Pere Aragonès i Pedro Sánchez –i encara més Podemos– s’haurien de preguntar per què el president de Foment té amb ells aquesta complicitat. Però, almenys en el cas d’Aragonès, Sánchez Llibre s’equivoca en un sentit: la posició actual d’ERC és circumstancial i provisional, i només cal parar atenció al que diuen, encara que els seus actes indiquin el contrari. El partit de Junqueras ha fet una aposta per intentar un pacte impossible amb Espanya. I la lluita per l’hegemonia de l’independentisme amb Junts i altres factors els porten a sostenir el govern espanyol al Congrés. Però, encertada o no la seva estratègia, l’objectiu d’ERC continua sent el mateix: la independència. I no deixen de dir-ho perquè deixarien d’existir.

Per a l’actual govern espanyol i per a Sánchez Llibre l’independentisme retòric no és un problema mentre no passi d’aquí. Però s’equivoquen si creuen que aquesta situació es pot mantenir per sempre o fins que l’independentisme desaparegui del tot. Erren perquè no estan en contacte amb la realitat del país com dos actes, a Tiana i a Vilafranca del Penedès, que es van fer ahir al vespre fora de Barcelona. Dos actes iguals que molts altres que es fan cada dia en pobles i ciutats del país. Sales plenes de ciutadans que persisteixen en la reclamació de l’independentisme. Encara hi són i no desapareixeran.