En Ballesteros no plega?

La decisió del jutjat d’Instrucció número 1 de Tarragona d’enviar a judici l’exalcalde socialista de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, no és una decisió lleugera. Té un pes polític importantíssim després d’una densa, intensa, llarga i dura instrucció. Un sumari que ha desgranat una veritable trama d’irregularitats que fins i tot, ha embolicat processalment el PSC. El gran partit omnipotent en una ciutat importantíssima per a Catalunya.

És curiós que la fermesa en situacions similars, o potser ni tan avançades processalment, sembla que s’hagi esvaït. El cas Ballesteros, com el cas 3%, el cas Bustos, el cas Palau o el cas que vulguin són exemples de la història recent d’una manera de fer política. Fins i tot, la voràgine de retrets a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per les contractacions que duia a terme en les seves responsabilitats com a presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes, ha estat sonora i s’ha convertit en plom a les ales de la seva carrera política.

Ballesteros hauria de deixar la cadira de regidor. Fins i tot, com un favor personal al primer secretari de la seva formació, Salvador Illa, si realment vol ser l’alternativa política de Catalunya. No valdrà aleshores que assenyali el PP amb el retret que Pablo Casado ha estat defenestrat per denunciar les irregularitats d’Ayuso amb la compra de material sanitari durant el punt més tràgic de la pandèmia. Possiblement, Illa faci net. A més, l’etapa ja ha passat. Al capdavall és com una mena de pregunta socràtica… No plega en Ballesteros?