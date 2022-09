Els dolents no són els altres?

La biosfera independentista fa coses molt estranyes. Estranyíssimes. Tant estranyes que esdevenen ridícules i patètiques. De fet, fa coses de ments derrotades i de mediocritat perillosa. Possiblement el darrer exemple és l’absurd setge a l’ANC. El relat que els de l’Assemblea són una colla de friquis amb cadires de plàstic blanques sense visió estratègica ni intel·ligència ha començat a fer forat al so, ritme i sou dels mariatxis de la nova etapa processista.

Personalment, no em faria mai soci de l’Assemblea. Una entitat que demanava evitar tocar la botzina per no molestar els caixers quan passaves pels peatges en la campanya “No vull pagar!” no és de fiar. Però, l’ANC ha fet coses i, amb traça i un paper orientat, és un actor polític de primer ordre. La prova és que el seu president durant el Primer d’Octubre s’ha tirat gairebé 4 anys a la garjola. Els mateixos que l’expresident d’Òmnium.

Ara l’ANC fa nosa. Empipa al nou oasi català que semblen buscar unes elits autonòmiques i regionals. Bé, l’atac persistent a l’ANC és una lluita de poder clàssica de baix nivell. La voluntat és esborrar del mapa una entitat que ,potser més mal que bé, fa la guitza als que volen passar Típpex sobre la història recent de Catalunya. Personalment – i disculpin la insistència amb l’adverbi- m’escandalitza aquest assetjament contra l’ANC més que res perquè aquest diari porta mesos explicant (de manera audible i amb papers) les maniobres de l’Estat contra l’independentisme. Encara és hora que els que carreguen els neulers contra l’ANC xiulin alguna cosa sobre qui són els adversaris de debò.