Els avisos d’Andalusia

Les eleccions andaluses, amb un triomf incontestable de la dreta moderada, derivarà necessàriament en una sèrie de canvis —o almenys així hauria de ser si la política espanyola seguís una línia lògica—. És evident que els comicis andalusos han estat un examen pel govern de coalició entre el PSOE de Pedro Sánchez i Podemos i està més que clar que aquesta gran primera prova a les urnes no ha estat superada. El “gobierno más progresista de la historia” és un govern més que qüestionat i el seu futur no genera entusiasme perquè ara per ara és un govern de pura resistència.

En aquest 19J només hi ha hagut un guanyador clar, i aquest ha estat sense cap mena de dubtes el PP. Ara bé, cal tenir en compte que l’operació Juanma Moreno ha estat possible amagant tant com han pogut les sigles populars amb la gavina. Per fer-se amb Andalusia el PP ha hagut de ser el mínim PP possible durant tota la campanya. Moreno adopta un registre completament diferent al de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, però és el mateix PP que, en cas que d’haver-se demostrat necessari per fer-se amb el poder, hagués pactat amb Vox, tal i com ja va fer Mañueco a Castella i Lleó fa pocs mesos.

D’aquests comicis també en destaca una abstenció clarament alta, però també es pot subratllar que s’ha reduït en dos punts respecte els resultats del 2018. Les esquerres s’han refugiat en l’abstenció i la desmobilització per tal de trobar les raons que expliquin la seva debacle. Autocrítica ben poca a Ferraz que, a més, veu com en el seu feu neixen iniciatives més nacionalistes, Adelante Andalucía, que reclamen més autonomia i sobirania pels andalusos. Refugiar-se en la desmobilització ha estat un recurs pel qual han optat tant el PSOE com Por Andalucía —el conglomerat de Podemos, Izquierda Unida i Más País— en la nit electoral. Un recurs per no abordar una realitat que diu que han estat incapaços de generar alternatives. Ni tan sols han estat una opció per aquells que temien un avenç de Vox. Els PSOE, que va comptar a Andalusia amb la crossa de IU durant anys, arrossega un passat de clientelisme en una comunitat que ara li passa la factura.

És evident que els resultats a Andalusia desencadenaran una sèrie de derivades a la resta de l’estat i molt probablement aquestes derivades tindran un efecte a Catalunya. Si realment l’efecte Juanma ha aconseguit obrir un nou cicle a Espanya que la faci girar cap a postures més conservadores i liberals, amb una ultradreta frenada i continguda, el govern Sánchez, amb el qual s’ha explorat la via d’un diàleg a ninguna banda des de Catalunya, té els dies comptats. Des de Barcelona caldrà decidir si aquesta aposta pel diàleg —que és l’aposta efectiva del govern d’ERC i Junts— es manté malgrat que l’interlocutor a l’altra banda canviï i tingui encara menys raons per escoltar els catalans.